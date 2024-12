Milan più forte degli infortuni. Leao e una zampata di Abraham stendono la Stella Rossa

Milan - Stella Rossa 2-1

Marcatori: 42'pt Leao; 22'st Radonjic, 42'st Abraham

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5 (38'st E. Royal sv), Gabbia 6, Thiaw 6, Hernandez 5; Fofana 7, Reijnders 5.5; Musah 5 (38'st Camarda sv), Loftus-Cheek sv (28'pt Chukwueze 6), Leao 7; Morata 6 (29'pt Abraham 7.5). In panchina: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Terracciano, Tomori. Allenatore: Fonseca 6.5

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa 7; Mimovic 5.5 (30'st Kanga sv), Djiga 6, Spajic 6.5, Seol 6; Krunic 6, Elsnik 6.5; Silas 6, Maksimovic 6 (15'st Radonjic 7.5), Milson 5.5 (1'st Ivanic 6); Ndiaye 6.5 (41'st Duarte sv). In panchina: Glazer, M. Ilic, Drkusic, Lekovic, Rodic, Gomes, L. Ilic, Katai. Allenatore: Milojevic 6.

ARBITRO: Gil Manzano (Esp) 5

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Ammoniti: Krunic, Musah, Hernandez, Tomori (non dal campo), Djiga. Angoli 6-4 per il Milan. Recupero: 3'; 4'.

Un Milan non brillante festeggia una vittoria pesante nella fase a girone di Champions per 2-1 in casa contro la Stella Rossa, protagonista di un’ottima prova. È una zampata di Abraham quasi allo scadere a regalare i tre punti ai suoi. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva al 14'. Morata recupera palla a metà campo e lancia Leao, il quale brucia il diretto marcatore in velocità, entra in area e va al tiro con il mancino ma Gutesa salva in corner. Tre minuti dopo, la difesa rossonera sbanda e lascia pericolosamente un pallone in area su cui si avventa Maksimovic, che con il sinistro centra in pieno la traversa a portiere battuto. Al 28' Fonseca è costretto a inserire Chukwueze per Loftus-Cheek, vittima di un infortunio muscolare. Un minuto dopo, è Morata a uscire dal campo per un problema fisico. Al suo posto entra Abraham. Il neo entrato va vicino al gol al 32', quando calcia a lato di poco una punizione dai 25 metri. Il primo tempo sembra indirizzato verso lo 0-0, ma al 42' ci pensa Leao a sbloccare il match. Fofana pesca il portoghese con un gran lancio dalle retrovie, il numero 10 addomestica la palla in modo pregevole e batte Gutesa in uscita con un bel sinistro sotto la traversa. In pieno recupero, Leao verticalizza per Abraham che va al tiro in equilibrio precario, ma il portiere devia in corner.