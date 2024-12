Edoardo Bove torna al Viola Park: foto con i tifosi e pranzo con la squadra

Edoardo Bove è arrivato nella tarda mattinata di oggi al centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli, dopo essere stato dimesso ieri dall’ospedale Careggi di Firenze. Il classe 2002 martedì scorso è stato sottoposto a un intervento per l’installazione di un defibrillatore, dopo il malore accusato lo scorso 1 dicembre nel corso della gara di campionato fra Fiorentina e Inter. Accanto a lui in auto il compagno di squadra Pietro Comuzzo. Bove, che ha anche trovato il tempo per fare alcuni scatti fotografici con i tifosi viola presenti all’esterno del centro sportivo, ha subito dopo incontrato il resto della rosa gigliata, lo staff tecnico e i dirigenti della Fiorentina, pranzando insieme a loro. L’ex giocatore della Roma dovrebbe poi seguire nel primo pomeriggio di oggi la seduta di rifinitura della squadra in vista della sfida di campionato contro il Bologna, in programma domani al Dall’Ara.