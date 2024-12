Il Verona rialza la testa e batte in trasferta il Parma: tre punti d'oro per gli scaligeri

Parma-Verona 2-3

RETI: 5' pt Coppola, 19' pt Sohm; 12' st Sarr, 30' st Mosquera, 45' st Sohm.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki 5; Delprato 5, Leoni 5 (21' st Hainaut 5.5), Balogh 5.5, Valeri 5.5; Estevez sv (8' pt Haj Mohamed 6) (32' st Benedyczak 6), Sohm 7.5; Man 5, Hernani 6 (1'st Keita 6), Cancellieri 5.5 (1'st Almqvist 6.5); Bonny 6.5. In panchina: Trabucchi, Chichizola, Corvi, Coulibaly, Camara, Mihaila. Allenatore: Pecchia 5.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6.5, Coppola 7, Ghilardi 6.5; Tchatchoua 6.5, Duda 6, Belahyane 6.5, Lazovic 6 (21' st Daniliuc 6.5); Suslov 6.5 (40' st Dani Silva sv), Harroui 7 (22' st Mosquera 7); Sarr 7 (22' st Livramento 6.5). In panchina: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Magnani, Corradi, Kastanos, Tengstedt, Cissè. Allenatore: Zanetti 7.

ARBITRO: Sozza di Seregno 6.5.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Hernani, Coppola, Faraoni, Duda. Angoli: 5-2 per il Parma. Recupero: 1'; 5'.

Vittoria fondamentale per il Verona che rialza la testa e batte in trasferta il Parma per 3-2 grazie alle reti di Coppola, Sarr e Mosquera. Ai padroni di casa, invece, non è bastata la doppietta messa a segno da Sohm. Gli scaligeri tornano al successo dopo quattro sconfitte consecutive e "saldano" la panchina traballante di Zanetti. Agganciati in classifica gli uomini di Pecchia, alla quarta sconfitta nelle ultime sei gare giocate. La gara del Tardini si è accesa nel giro di pochi minuti, è stato Coppola (5') a sbloccare la sfida con un colpo di testa a superare Suzuki (il portiere giapponese è stato ingannato da un rimbalzo nell’area piccola). La reazione dei ducali è arrivata nel giro di pochi minuti, al 19' Bonny ha calciato in porta, Ghilardi ha respinto sulla linea, ma sulla ribattuta è arrivato Sohm che ha ribadito in rete pareggiando i conti.