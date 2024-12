La Roma perde 2-0 a Como: gol decisivi in pieno recupero

Como-Roma 2-0 RETI: 48'st Gabrielloni, 52'st Paz.

COMO (4-2-3-1): Reina 6; Van Der Brempt 6, Goldaniga 5.5, Kempf 6.5, Barba 6; Da Cunha 6.5 (35'st Ben Kone sv), Engelhardt 6 (19'st Sergi Roberto 6); Strefezza 5.5 (35'st Gabrielloni 7.5), Paz 7, Fadera 6; Belotti 5.5 (19'st Cutrone 6.5). In panchina: Audero, Baselli, Iovine, Jack, Cerri, Braunoder, Mazzitelli, Verdi, Dossena. Allenatore: Fabregas 6.5.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Celik 5.5, Hermoso 6, Ndicka 6.5; Abdulhamid 6 (17'st Mancini 6), Manu Konè 6.5, Le Feè 5.5 (17'st Pellegrini 6), Angelino 6.5; Saelemaekers 5.5 (17'st Pisilli 6), El Shaarawy 5 (1'st Dovbyk 5); Dybala 5 (31'st Soulé 5.5). In panchina: Ryan, Marin, Sangaré, Hummels, Dahl, Zalewski, Shomurodov, Baldanzi. Allenatore: Ranieri 5.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Goldaniga, Le Feé, Belotti, Van Der Brempt, Da Cunha, Ben Kone, Gabrielloni. Angoli: 6-5. Recupero: 1', 4'. La Roma cade 2-0 contro il Como nella trasferta del Sinigaglia, valevole per la sedicesima giornata di serie A: decisivi i gol in pieno recupero di Alessandro Gabrielloni e Nico Paz.

La compagine giallorossa è autrice di un buon avvio di partita, rendendosi pericolosa dopo 7' con un destro di Saelemaekers, su cui è decisivo l’intervento di Reina. Al 14' Da Cunha rischia l’autogol sul traversone di Angelino, ma la retroguardia dei lariani riesce a salvarsi. Due minuti più tardi Celik tenta la conclusione, ma non centra lo specchio della porta. Dopo quasi venti minuti di sofferenza, gli uomini di Cesc Fabregas reagiscono al 19' con un insidioso calcio di punizione di Nico Paz, che accarezza la parte alta della traversa. Un minuto dopo Strefezza approfitta di un errore di Saelemaekers per andare al tiro, ma non riesce ad inquadrare la porta difesa da Svilar. Momento positivo per il Como, che al 23' si ritaglia una grande occasione con Belotti che, dopo una palla persa da Le Fee, si invola verso la porta: l’uscita di Svilar è provvidenziale per evitare problemi ai capitolini. Al 28' la Roma trova il gol con un perfetto tocco sotto misura di Manu Koné, ma il tutto viene annullato per un fuorigioco di El Shaarawy. Nel finale di primo tempo Nico Paz, su assist di Belotti, tenta il diagonale mancino ma trova l’opposizione di Svilar e si va a riposo sul parziale di 0-0.