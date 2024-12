Goal Collection Serie D: Al Siracusa il big match contro la Vibonese, aretusei campioni d'inverno. Il Sambiase non si ferma piú, seconda piazza con la Scafatese

Rinviato per motivi di ordine pubblico il match tra Castrum Favara e Reggina, a d appaiare la Scafatese al 2°posto è il Sambiase sempre più rivelazione del girone I di serie D . Ai giallorossi, in striscia utile da ben 10 partite, a segno Ferraro e Zerbo. Per il Paternò rete della bandiera ad opera di Guida.

Rimane inalterato il vantaggio sulla Scafatese da parte degli azzurri che, nella ripresa, si impongono in casa della Vibonese con la rete di Andrea Di Grazia. Scafatese che fa il suo , davanti al proprio pubblico, contro il Città di Sant’Agata. Canarini che indirizzano il match in 4 minuti con le reti di Markic e Palmieri. Ospiti che accorciano le distanze con Pussetto, provando a rientrare in partita, conto chiuso al 7’ della ripresa con il definitivo 3-1 di Potenza.

Tre passetti in avanti per la Nissa che deve attendere il 90esimo per fare esplodere il Tomaselli, nel derby contro l’Akragas, grazie all’incornata vincente di Samake.

Pirotecnica la gara del “D’Alcontres Barone” tra Nuova Igea Virtus e Ragusa vinta dagli iblei per 3-2. Uno a uno nei primi 45 di gioco con il Ragusa avanti con Tagliarino e pari giallorosso firmato da Currò. Nella ripresa il Ragusa farà sua l’intera posta in palio con le reti Ahmetaj ed Ejjaki, momentaneo il 2-2 di Trombino dagli 11 metri.

Trasferta amara in terra calabrese per l’Enna che cade a Locri per 2-0. Buona la prima per il nuovo tecnico alla guida del Locri, Domenico Zito, subentrato al posto di Ciccio Cozza. A decidere le 2 reti, una per tempo, firmate Leveque e Reis Daquinto.

Divisione della posta tra Sancataldese e Acireale. Due volte avanti i verdeamaranto, con Paladini e Montaperto, due volte acciuffati dal mattatore di giornata, Benjamin Mokulu, già decisivo in questo suo primo scorcio in granata. Retrocede al penultimo posto il Licata sconfitto per 2-1 in zona Cesarini. Sorride il Pompei che ribalta la rete di Minacori, con Troest e Puntoriere, Pompei che tocca quota 19 punti uscendo temporaneamente fuori dalla corsa Playout.

Sarà, quest’ultima, una lotta punto a punto che coinvolge dalla Nissa all’Akragas 12 squadre in 11 punti.