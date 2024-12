Il Bologna è tornato grande, Natale amaro per il Torino: Dallinga e Pobega lanciano i rossoblù

TORINO-BOLOGNA 0-2

MARCATORI: 26'st Dallinga, 35'st Pobega.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 7; Walukiewicz 6 (35'pt Vojvoda 5.5), Maripan 6, Masina 5; Pedersen 6, Ricci 6, Linetty 6 (18'st Ilic 6), Gineitis 6.5 (18'st Vlasic 5.5), Sosa 5.5; Sanabria 5 (18'st Adams 5.5), Karamoh 5.5 (33'st Njie sv). In panchina: Donnarumma, Paleari, Balcot, Lazaro, Dembélé, Tameze. Allenatore: Vanoli 5.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6.5, Beukema 6.5, Lucumi 6.5, Miranda 7 (34'st Lykogiannis sv); Freuler 7, Pobega 7; Ferguson 5.5 (1'st Fabbian 6), Odgaard 6 (44'st Casale sv), Dominguez 6 (1'st Orsolini 6.5); Castro 5.5 (25'st Dallinga 7). In panchina: Bagnolini, Skorupski, De Silvestri, Corazza, Erlic, Posch, Moro, Iling, Karlsson, Urbanski. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6.

NOTE: giornata serena, campo in discrete condizioni. Al 8'pt Milinkovic-Savic ha parato un rigore a Castro. Ammoniti: Miranda, Freuler. Angoli: 4-0. Recupero: 5'+1, 6'

Il Bologna si regala un Natale tra le grandi, per il Toro sono ancora fischi e contestazione: i rossoblù espugnano il Grande Torino con le reti di Dallinga e l'ex Pobega durante la ripresa, i granata chiudono i 96 minuti di gara con zero tiri in porta. Un’altra prestazione deludente porta così all’ottava sconfitta nelle ultime 12 partite per la squadra di Vanoli. Il tecnico granata fa solo un cambio rispetto alla trasferta vittoriosa di Empoli ed è una sostituzione forzata: Coco è squalificato e in difesa gioca Maripan, gli acciaccati Ricci e Sosa sono recuperati e in attacco viene confermata la coppia Sanabria-Karamoh. Italiano ritrova Orsolini ma solo per la panchina, là davanti ripropone Castro e in mediana punta sul dinamismo dell’ex Pobega, mentre in porta c'è Ravaglia e non Skorupski. Nei primi minuti il Toro prova a farsi vedere propositivo senza graffiare, al 5' viene fischiato un rigore per i rossoblù: l'arbitro Piccinini ha bisogno della revisione al monitor per decretare falloso l’intervento di Sosa su Holm, ma Milinkovic-Savic ipnotizza sia Castro dal dischetto sia Pobega sulla ribattuta. La sfida torna ad essere equilibrata, sugli spalti prosegue la contestazione verso il patron Urbano Cairo presente in tribuna e l’occasione migliore capita sui piedi di Karamoh, il quale si attarda troppo alla conclusione e viene chiuso da Beukema e Ravaglia. Alla mezz'ora, invece, Walukiewicz esce in barella per qualche problema respiratorio e verrà sottoposto a controlli in ospedale. Il polacco lascia il posto a Vojvoda ma la sfida non si sblocca e così le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. Italiano comincia la ripresa con Orsolini e Fabbian al posto di Ferguson e Dominguez, all’ora di gioco Pobega fa partire un sinistro potente che sbatte contro la traversa e il pallone rimbalza appena fuori dalla linea. Vanoli aumenta la qualità del suo Toro con gli ingressi di Vlasic, Ilic e Adams, ma è Italiano ad azzeccare il cambio: Dallinga entra e, dopo poco più di 20 secondi, è subito decisivo con l’1-0 al primo pallone toccato. I granata ci provano con un paio di conclusioni di Adams e Ricci respinte dalla difesa rossoblu, a dieci minuti dalla fine arriva il classico gol dell’ex di Pobega che deve aspettare prima di esultare per una lunga revisione al Var. La curva Maratona inizia a svuotarsi per protesta, il Bologna sbanca l'Olimpico Grande Torino e torna a intravedere la zona Champions, con la grande festa sotto allo spicchio dei tifosi ospiti. Il Toro di Vanoli, invece, si ferma dopo i quattro punti nelle trasferte di Genova ed Empoli.