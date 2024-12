La Juve passa 2-1 a Monza grazie a McKennie e Nico

Monza-Juventus 1-2

RETI: 14' pt McKennie, 22' pt Birindelli, 39' pt Nico Gonzalez.

MONZA (4-4-2): Turati 6; Pereira 6 (26' st Ciurria 6), D’Ambrosio 5.5 (38' st Izzo sv), Mari 5.5, Carboni 5.5; Birindelli 7 (41' st Sensi sv), Bianco 6.5, Bondo 6, Kyriakopoulos 6; Caprari 5.5 (41' st Maric sv), Mota 6. In panchina: Mazza, Pizzignacco, Postiglione, Colombo, Martins, Forson. Allenatore: Nesta 6.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6, Gatti 6, Kalulu 5.5, McKennie 7 (46' st Fagioli sv); Koopmeiners 6.5 (1' st Thuram 5.5), Locatelli 6.5; Conceicao 5.5 (40' st Adzic sv), Yildiz 6.5, Nico Gonzalez 7 (19' st Cambiaso 6); Vlahovic 5.5 (40' st Mbangula sv). In panchina: Perin, Pinsoglio. Allenatore: Motta 6.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 5.5.

NOTE: serata fredda; terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Pereira, Conceicao. Angoli: 7-3 per la Juventus. Recupero: 2'; 5'.

Dopo quattro pareggi consecutivi in campionato e tante critiche ricevute, la Juventus ritrova la gioia dei tre punti contro il Monza. All’U-Power Stadium, i ragazzi di Thiago Motta superano per 2-1 la compagine brianzola, grazie alle reti di McKennie e di Nico Gonzalez nel primo tempo: nel mezzo a segno Birindelli per il Monza. Pur non giocando una partita impeccabile, i bianconeri agganciano così il sesto posto, portandosi a tre lunghezze dalla zona Champions.