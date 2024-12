L'Atalanta soffre ma batte l'Empoli in extremis 3-2

Atalanta-Empoli 3-2

RETI: 13' pt Colombo, 34' pt De Ketelaere, 46' pt Lookman; 12' st Esposito (rig), 41' st De Ketelaere.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6; Kossounou 6.5, Djimsiti 5 (25' st Hien 6), Kolasinac 5.5; Bellanova 6 (35' st Cuadrado sv), Pasalic 6, Ederson 6, Zappacosta 6.5 (25' st Ruggeri 6); De Ketelaere 7.5, Retegui 6 (21' pt Zaniolo 6.5), Lookman 6.5 (25' st Samardzic 6). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Palestra, Brescianini. Allenatore: Gasperini 7.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6.5; Goglichidze 5.5 (35' st Marianucci sv), Ismajli 6, Pezzella 6; Gyasi 5.5, Anjorin 6, Grassi 6.5 (25' st Fazzini 6), Cacace 5.5; Esposito 6.5 (26' st Maleh 6), Henderson 6.5 (39' st Sambia sv); Colombo 6.5. In panchina: Perisan, Seghetti, Tosto, El Biache, Ekong, Konate. Allenatore: D’Aversa 6.5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 5.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 22.163. Ammoniti: Zaniolo, D’Aversa, Pezzella. Angoli: 6-3 per l’Atalanta. Recupero: 2'; 6'.

L'Atalanta ritrova il primo posto in classifica dopo una sofferta vittoria per 3-2 sull'Empoli, piegato solo all’86mo da un gol di De Katelaere. A Bergamo vanno in vantaggio i toscani al 12mo con Colombo, pareggio al 34mo con un lancio di Zappacosta che trova De Ketelaere pronto a colpire basso di testa. Prima del riposo, al 45mo, Lookman segna il gol del sorpasso innescato da Zaniolo. Al 55mo l’Empoli pareggia: calcio di rigore per atterraggio in area di Grassi da parte di Djimsiti, trasforma Esposito. Nel finale De Ketelaere trova un guizzo dalla fascia destra, si porta al centro e dal limite dell’area e di diagonale sinistro segna la doppietta personale.