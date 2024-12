La Fiorentina scivola in casa, Lucca e Thauvin ribaltano i viola. Non basta Kean

Fiorentina - Udinese 1-2

Marcatori: 7'pt Kean (rig), 4'st Lucca, 12'st Thauvin

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 5.5; Kayode 5.5, Comuzzo 6, Ranieri 5, Gosens 6; Cataldi 6, Adli 6.5 (17'st Mandragora 6); Colpani 5 (24'st Ikonè 5.5), Beltran 6 (17'st Gudmundsson 5), Sottil 6 (24'st Kouame 5.5); Kean 6. In panchina: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Martinez Quarta, Parisi, Richardson. Allenatore: Palladino 5.

Udinese (3-5-2): Sava 6; Kristensen 5, Kabasele 6.5, Tourè 5.5 (1'st Abankwah 6); Ehizibue 6, Lovric 6.5, Kalstrom 6, Ekkelenkamp 6.5 (21'st Atta 6), Zemura 6; Thauvin 7, Lucca 7. In panchina: Piana, Padelli, Sanchez, Kamara, Palma, Ebosse, Modesto, Pizarro. Allenatore: Runjaic 7.

Arbitro: Marcenaro di Genova 5.

Note: serata fredda, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 20505 per un incasso di 480.966, euro. Ammoniti: Sottil, Kouame, Zemura, Kristensen, Ehizibue, Saba. Angoli: 9-2 per la Fiorentina. Recupero: 4', 5'.

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina in campionato, questa volta per 1-2 contro l'Udinese al Franchi, e lo fa davanti purtroppo anche a Edoardo Bove. Il centrocampista viola si è seduto in panchina, grazie a una deroga speciale, ha potuto assistere alla partita e stare vicino ai propri compagni, dopo il malore che lo aveva colpito lo scorso 1° dicembre durante la partita contr l’Inter. Un ko che arriva dopo 19 giornate di campionato giocate al Franchi senza sconfitte per la Fiorentina. Nonostante il freddo gelido e le festività natalizie oltre 20mila tifosi erano presenti al Franchi. Per la prima volta in stagione Palladino ha dovuto rinunciare a Dodo (squalificato) e al suo posto ha schierato il giovane Kayode, mentre ha concesso un pò di riposo (almeno inizialmente) a Gudmundsson che ultimamente era stato schierato spesso dal primo minuto. Dall’altra parte Runjaic all’ultimo momento ha dovuto rinunciare a Bijol per affaticamento muscolare. Quattro minuti di gioco e subito l’episodio che cambia il risultato del match: Sottil viene steso in area da Kristensen ma Marcenaro fa proseguire. Anzi, ammonisce Sottil per proteste dopo che ha chiesto in maniera molto decisa il calcio di rigore. Dopo alcuni minuti, l’arbitro Marcenaro viene richiamato dal Var e lì la decisione di decretare il calcio di rigore per la Fiorentina, poi realizzato da Kean. Dopo il gol la Fiorentina abbassa il baricentro, cercando di colpire soprattutto con ripartenze veloci.