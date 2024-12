Cosenza-Catanzaro 0-1: la sblocca Pompetti, la pareggia Kouan. Traversa di Kourfalidis, poi l'arbitro espelle Caporale. Palo di Bonini per i giallorossi LIVE

Cosenza-Catanzaro 1-1

Marcatore: 35' st Pompetti, 45' Kouan.

Cosenza (3-5-2): Micai; Venturi, Sgarbi, Caporale; Ricciardi, Kourfalidis (39' st Zilli), Charlys (39' st Josè Mauri), Kouan, D'Orazio (32’ st Cimino); Rizzo Pinna (39' st Ciervo), Mazzocchi (27' st Strizzolo). All.: Alvini. A disposizione: Vettorel, Martino, Sankoh, Fumagalli, Dalle Mura, Ciervo, Zilli, Mauri, Ricci.

Catanzaro (4-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (25' st Seck), Pontisso (15' st Pompetti), Petriccione, Buso (40' st Brignola), Situm (16' st Cassandro); Pittarello (39' st La Mantia), Iemmello. All.: Caserta. A disposizione: Dini, Borrelli, Turicchia, Antonini, Brignola, La Mantia, Pagano, Ceresoli, Biasci.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Espulso Caporale al 21'. Ammoniti: D'Orazio, Charlys, Brighenti, Mazzocchi, Scognamillo.

Note: Angoli 1-8. Recupero: 2'; .

Cronaca

Primo tempo

Alvini sceglie un attacco leggero per il derby che vale mezza stagione: dentro Rizzo Pinna al fianco di Mazzocchi. Caserta, dal canto suo, premia Pittarello al fianco di Iemmello, con Biasci in panchina. S'inizia con il pubblico rossoblù che lancia cori contro il presidente Guarascio: la rottura, se ancora ci fosse bisogno di conferme, è acclarata. Trattamento opposto per il tecnico Alvini, accolto da un'autentica ovazione. Le due curve danno spettacolo: “Lo insegna la storia, lo dice la fede: il Cosenza da sempre è di chi lotta e di chi crede” la Sud; “Con l'orgoglio di chi non sia arrende mai” recita quello della Nord.