È il Boxing day: ecco il programma del tradizionale turno di Santo Stefano della Premier League

Alle 15:00 GMT, si disputeranno cinque partite in contemporanea:

Benedetto Boxing day. Dopo una due giorni di vacche magre, il Boxing Day della Premier League 2024 offrirà una serie di partite emozionanti, confermando la tradizione calcistica inglese del 26 dicembre. La giornata si prepara a regalare spettacolo ai tifosi, con otto incontri in programma oggi e altri due previsti per domani, 27 dicembre.

In serata, alle 17:30 GMT, il Wolverhampton Wanderers ospiterà il Manchester United. I Red Devils, sotto la guida del nuovo allenatore, cercheranno di ottenere punti vitali per la corsa alla qualificazione in Champions League.

La giornata si concluderà con il Liverpool che affronterà il Leicester City alle 20:00 GMT ad Anfield. I Reds sono pronti a mostrare una prestazione convincente, rafforzando le loro ambizioni di titolo.

Le restanti partite della 18ª giornata si disputeranno domani, 27 dicembre:

Il Brighton & Hove Albion affronterà il Brentford alle 19:30 GMT.

il Brentford alle 19:30 GMT. L'Arsenal ospiterà l'Ipswich Town alle 20:15 GMT, con i Gunners determinati a mantenere il loro slancio positivo in campionato.

Il Boxing Day si preannuncia come un momento cruciale nella stagione della Premier League, pronto a offrire spettacolo e sorprese ai tifosi di tutto il mondo.