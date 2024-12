Il Parma gioisce al 98' con Valenti, Monza sempre più giù. Il Genoa si tira fuori dai guai e aggancia l'Empoli

PARMA-MONZA 2-1 MARCATORI: 11'st Hernani (rig), 40'st Pereira, 53'st Valenti. PARMA (4-2-3-1): Suzuki 6; Hainaut 6 (44'st Almqvist sv), Valenti 7, Balogh 5, Coulibaly 5.5; Sohm 5.5, Keita 5.5 (1'st Bonny 6); Man 5.5 (27'st Benedyczak 6), Hernani 7 (23'st Camara 6), Mihaila 6.5; Cancellieri 5.5 (1'st Valeri 5.5). in panchina: Chichizola, Corvi, Plicco, Trabucchi, Leoni. Allenatore: Pecchia 6. MONZA (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 5.5, Mari 4.5, Carboni 6; D’Ambrosio 5.5, Bondo 6.5 (29'st Sensi 6), Bianco 6, Birindelli 6 (39'st Pereira 7); Ciurria 6 (39'st Martins 6.5), Maldini 5 (12'st Djuric 6); Caprari 6.5. In panchina: Mazza, Pizzignacco, Postiglione, Colombo, Forson, Valoti, Petagna, Maric. Allenatore: Bocchetti 6. ARBITRO: La Penna di Roma 5.5. NOTE: giornata serena, campo in discrete condizioni. Espulsi: Mari al 9'st per doppia ammonizione. Ammoniti: Izzo, D’Ambrosio, Valenti, Carboni, Birindelli, Hainaut, Camara, Pereira. Angoli: 4-6. Recupero: 2', 7'+1. Dopo tre sconfitte in altrettante partite, il Parma di Pecchia ritrova la gioia dei tre punti, vincendo all’ultimo respiro contro il Monza, grazie al gol di Valenti. Al Tardini i crociati superano per 2-1 la formazione brianzola, rendendo così amaro l’esordio del neotecnico, Salvatore Bocchetti. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo e portano la firma di Hernani (su rigore) e Valenti in pieno recupero per il Parma; nel Monza - che gioca bene, ma paga caro diverse ingenuità difensive e l'inferiorità numerica dal 54' - va in gol invece Pereira. Nel corso del primo tempo il Parma viene sopraffatto per lunghi tratti da un Monza galvanizzato dal cambio di guida tecnica. I brianzoli, infatti, giocano con il sangue agli occhi, e nei primi dieci minuti il Var interviene per cancellare due reti alla formazione ospite. Non sono, dunque, valide le marcature al 4' e al 9' rispettivamente di Ciurria e Maldini. Al 20', invece, Suzuki deve parare l’insidioso diagonale di Caprari; il portiere giapponese si ripete poi anche nel finale di frazione, neutralizzando il tentativo di Birindelli. Dall’altra parte i padroni di casa si rendono pericolosi solo con qualche ripartenza.

Nella ripresa la musica cambia quando Pecchia decide di inserire subito Bonny per dare maggiore vitalità all’attacco dei crociati. La sostituzione sembra pagare: al 52', dopo revisione al Var, La Penna fischia rigore per il contatto tra Coulibaly e Marì: quest’ultimo, inoltre, viene espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto va Hernani che sigla l’1-0, nonostante il tocco di Turati. Il Monza non ci sta e prova a reagire al 58': gli ospiti, però, non sono nemmeno fortunati e per la terza volta si vedono annullare un gol, stavolta per fuorigioco di Djuric. Il Parma cerca di gestire il risultato, impensierendo comunque la difesa avversaria: al 76' il Var è ancora protagonista, togliendo il secondo rigore di giornata agli emiliani. Nonostante l’uomo in meno e la tanta sfortuna, la caparbietà dei Monza viene alla fine premiata. Al 85', infatti, i neoentrati Martins e Pereira costruiscono l’azione del pareggio: il classe 2005 serve un assist perfetto al portoghese che da due passi segna l’1-1. La partita sembra ormai indirizzata sul pareggio, ma all’ultimo secondo il Parma la spunta: da corner, Valenti la prende di testa e fa 2-1. Respirano i ducali, Monza sempre più ultimo.