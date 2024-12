Juve, non basta il primo bis di Kephren Thuram, la Fiorentina pareggia prima con l'ex Kean e poi con Sottil

JUVENTUS-FIORENTINA 2-2

MARCATORI: 20'pt, 3'st Thuram, 38'pt Kean, 42'st Sottil.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6, Kalulu 5.5, Gatti 6, McKennie 5.5 (17'st Cambiaso 6); Locatelli 6.5, Thuram 7.5; Conceicao 7, Koopmeiners 7, Mbangula 6 (17'st Yildiz 6); Vlahovic 5.5 (37'st Nico Gonzalez sv). In panchina: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz. Allenatore: Motta 7. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6.5; Dodo 5.5, Comuzzo 5.5, Ranieri 5, Parisi 5.5 (30'st Gosens sv); Adli 6.5 (30'st Richardson sv), Cataldi 5 (20'st Mandragora 6); Gudmundsson 5.5 (14'st Beltran 6), Colpani 5.5 (30'st Ikone sv), Sottil 6; Kean 7. In panchina: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Kouame. Allenatore: Palladino 5.5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 41.188 Ammoniti: McKennie, Kalulu, Locatelli, Comuzzo, Palladino. Angoli: 7-2. Recupero: 3'pt, 4'st.

Finisce 2-2 la sfida tra Juventus e Fiorentina. Emozioni e spettacolo nella gara delle 18 allo Stadium, dove i bianconeri non sono riusciti a vincere dopo essere passati per ben due volte in vantaggio: undicesimo pari stagionale, nel prossimo turno ci sarà il derby col Torino. Prima però i bianconeri sfideranno il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana. I viola tornano a far punti dopo due sconfitte consecutive, all’orizzonte ci sarà il big match col Napoli. Due mosse a sorpresa negli schieramenti iniziali, praticamente una per parte: Motta sceglie Mbangula al posto di Yildiz, Palladino manda in campo Ranieri sulla sinistra visto che Gosens si è allenato poco a causa della gastroenterite. La prima occasione arriva dalla destra con Conceicao, ma Vlahovic non riesce a trovare il colpo di testa decisivo. Subito dopo il direttore di gara, Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, interrompe per alcuni minuti il match a causa di cori discriminatori rivolti verso il serbo da parte dei suoi ex tifosi. La prima rete arriva al 20' quando Thuram è abile a sfruttare una disattenzione della difesa viola: complicato per De Gea intercettare il rasoterra sul primo palo. La Fiorentina col passare dei minuti trova la chiave per mettere in difficoltà i bianconeri, è Kean ad inventarsi il pari sul cross perfetto da parte di Adli. Due le occasioni per i padroni di casa al tramonto della prima frazione: Vlahovic viene murato dal portiere viola, Locatelli sfiora il palo con una conclusione violenta dalla distanza. Nella ripresa i bianconeri partono col piede giusto e dopo appena tre minuti Thuram riporta avanti i suoi: di Koopmeiners l'intuizione per il francese che da dentro l’area supera De Gea per la seconda volta. Yildiz e Gatti falliscono due occasioni per il possibile 3-1, alla fine la Fiorentina, a tre minuti dal termine, pareggia i conti con Sottil, abile a sfruttare una disattenzione della difesa di casa.