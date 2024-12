Oviszach detta la linea: “Il Crotone deve ripartire forte”

Dopo una settimana di vacanza, il Crotone riprende la preparazione in vista del primo impegno dopo la sosta che sabato 4 gennaio vedrà arrivare allo “Scida” la Cavese di Maiuri.

Tra i protagonisti del girone d'andata c'è sicuramente Enrico Oviszach. Classe 2001, l'esterno offensivo rossoblù ha collezionato finora ben 8 reti e 3 assist. «Sono molto contento di quello che sto facendo a livello personale – dichiara Oviszach – ma prima di tutto viene sempre la squadra. Proprio per questo sono felice che ci siamo ripresi dopo un inizio stagione abbastanza complicato, ma ero convinto, sin dall’inizio, che avremmo fatto bene».

Il duro e costante lavoro quotidiano ha iniziato a dare i suoi frutti.

«Ho sempre avuto molta fiducia in questo gruppo, nel mister che è riuscito a tenerlo unito anche nelle difficoltà. Adesso ripartiamo più forti di prima, sperando di riuscire a continuare a tenere il passo precedente alla sosta».

Il numero 7 pitagorico finora si è contraddistinto anche nel modo attraverso il quale è riuscito a segnare, arrivando nei pressi del vertice dell'area, dribblando l'avversario, rientrando sul destro e calciando un bolide imparabile per il portiere antagonista. «È una mia caratteristica – conferma Oviszach – e spero di poterlo rifare ancora tante altre volte. Non ho nessuna intenzione di fermarmi, non mi voglio accontentare cosi come non dovrà farlo la squadra».

Adesso è tempo di riprendere la preparazione, focalizzando le attenzioni sul prossimo avversario: la Cavese. «Il gruppo c’è – conclude – ed è molto forte. La squadra ha la sua identità, non c’è avversario che ci preoccupa. Le partite continueremo a giocarle a viso aperto, come abbiamo sempre fatto finora. Ora testa alla Cavese, vogliamo ripartire più forti di prima».