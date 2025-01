Napoli autoritario a Firenze: Neres, Lukaku e McTominay stendono la Fiorentina

Fiorentina - Napoli 0-3 Marcatori: 29'pt Neres, 9'st Lukaku (rig), 23'st McTominay Fiorentina (3-4-2-1): De Gea 5.5; Moreno 5 (13'st Colpani 5.5), Comuzzo 5.5, Ranieri 5.5; Dodò 5, Mandragora 5 (27'st Richardson 6), Adli 5.5 (34'st Cataldi sv), Parisi 5.5 (13'st Gosens 6); Beltran 6 (34'st Kouame sv), Sottil 5; Kean 5.5. In panchina: Terracciano, Martinelli, Valentini, Pongracic, Kayode, Cataldi, Ikonè, Kouame, Gudmundsson, Caprini. Allenatore: Palladino 5. Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5 Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6, Olivera 6 (43'st Raspadori sv); Anguissa 7, Lobotka 6.5 (43'st Gilmor sv), McTominay 7; Neres 7.5 (41'st Ngonge sv), Lukaku 6.5 (27' st Simeone 6), Spinazzola 6.5 (41'st Mazzocchi sv) In panchina: Caprile, Contini, Marin, Zerbin, Gioielli. Allenatore: Conte 7. Arbitro: Manganiello di Pinerolo 5.5 Note: Prima del fischio di inizio osservato 1' di silenzio per ricordare Aldo Agroppi, scomparso nei giorni scorsi. Pomeriggio umido, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 21.685 per un incasso di 676.998 euro. Ammoniti: Di Lorenzo. Angoli: 4-2 per la Fiorentina. Recupero: 2' pt, 4' st.

Il Napoli batte a domicilio la Fiorentina 3-0 e, aspettando i recuperi di Atalanta e Inter, si gode la vetta solitaria della classifica. Vittoria meritata per Di Lorenzo e compagni anche se il punteggio finale è un pò bugiardo per i viola che per larghi tratti se la sono giocata alla pari e avrebbero potuto segnare almeno la rete della bandiera. Troppo superiori gli azzurri al cospetto di una formazione, quella toscana, apparsa troppo timorosa nella prima fase, e quantomeno sbadata nella seconda parte. L’inizio partita è di marca ospite con Conte che nel tridente offensivo presenta Spinazzola a sinistra, con Olivera a coprirgli le spalle. Proprio quest’ultimo segna già al 15' ma la rete viene correttamente annullata per un doppio fuorigioco. I partenopei dominano a centrocampo anche se De Gea compie l’unica vera parata su un destro di Spinazzola. Il modulo scelto da Palladino, il 3-4-2-1, con Dodò e Parisi esterni a centrocampo, in realtà vede i due costantemente arretrare sulla linea difensiva per limitare le folate dei rivali, ma quando Neres al 29' accelera non c'è nulla da fare e il brasiliano segna una rete stupenda. La Fiorentina a quel punto si sveglia e reagisce subito ma la rete segnata da Kean su assist di Sottil viene annullata per fallo di mano del centravanti gigliato.