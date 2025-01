Verona e Udinese non si fanno male: al Bentegodi pari a reti bianche

Verona - Udinese 0-0

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 6.5; Coppola 6, Dawidowicz 5.5, Ghilardi 6; Tchatchoua 6, Suat Serdar 5, Duda 6, Bradaric 6 (36'st Magnani sv); Suslov 5.5 (36'st Daniliuc sv); Sarr 5.5 (12'st Mosquera 6), Tengstedt 5.5 (26'st Belahyane 6). In panchina: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Cissé. Allenatore: Zanetti 6.

Udinese (3-5-2): Sava 6; Kristensen 6, Bijol 6, Solet 7; Ehizibue 6 (33'st Rui Modesto 6), Lovric 6 (23'st Atta 6.5), Karlstrom 5.5 (33'st Sanchez 6), Payero 5.5 (23'st Ekkelenkamp 5.5), Kamara 6; Lucca 6 (40'st Iker Bravo sv), Thauvin 6.5. In panchina: Piana, Padelli, Ebosse, Kabasele, Zemura, Touré, Pizarro. Allenatore: Runjaic 6.

Arbitro: Dionisi de L’Aquila 5.5.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso Suat Serdar al 26'st per doppia ammonizione. Ammoniti: Lucca, Karlstrom, Tchatchoua. Angoli 7-3. Recupero: 1', 5'.

Arriva proprio nell’ultima giornata del girone d’andata il primo pareggio stagionale dell’Hellas Verona. Gli scaligeri, in dieci dal 71', fermano sullo 0-0 un’Udinese troppo arruffona nella manovra offensiva. Runjaic lancia subito tra i titolari il neoacquisto invernale Solet in difesa e gli assegna anche compiti offensivi: l’ex Salisburgo, da braccetto, sarà il migliore in campo. Di fronte il tridente scaligero: c'è Suslov alle spalle di Tengstedt e Sarr nel 3-4-1-2. Spinge in avvio l’Hellas coi suoi giocatori offensivi, ma i friulani resistono e rischiano di colpire in mischia: è proprio Solet a sfiorare la rete. Col passare dei minuti torna davanti l'Hellas che, seppur col 40% di possesso palla, fa più movimento e più pressing dei rivali. Thauvin prova a colpire il Verona in ripartenza in un finale dal grande nervosismo, ma Montipò c'è: è 0-0 al riposo. La ripresa si apre con un’immediata chance per il Verona, che colpisce con Tengstedt e trova la risposta della difesa rivale. Lovric reclama un rigore e l’Udinese, dal 60' in poi, domina nella zona offensiva.