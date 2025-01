Il Lecce blocca sullo 0-0 il Genoa, ma spreca e resta in zona retrocessione

Lecce-Genoa 0-0

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Guilbert 6.5, Baschirotto 6.5, Jean 6.5, Gallo 6 (28'st Pierotti 6); Coulibaly 6.5, Pierret 6, Rafia 5.5 (28'st Helgason 6); Dorgu 6.5, Krstovic 6 (39'st Rebic sv), Morente 5.5 (39'st Karlsson sv). In panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Kaba. Allenatore: Giampaolo 6.

GENOA (4-3-3): Leali 6.5; De Winter 6, Bani 6.5, Vàsquez 7, Martìn 6; Thorsby 5 (43'st Masini sv), Badelj 6 (20'st Kasa 6), Frendrup 6.5; Vitinha 6.5 (25'st Zanoli 6), Pinamonti 6.5, Miretti 5.5 (1'st Ekhator 6). In panchina: Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereira, Vogliacco, Sabelli, Marcandelli, Ankeye, Balotelli, Melegoni. Allenatore: Vieira 6.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Kasa. Angoli: 9-4. Recupero: 0' pt, 4' st.

Tanta intensità ma nessun gol tra Lecce e Genoa. Il match delle 15.00 della 19a giornata di Serie A finisce 0-0: buon punto per il Genoa, all’ottavo pareggio stagionale, il Lecce è al fianco del Cagliari a quota 17 e muove la classifica dopo due sconfitte consecutive. Situazione complessa per la squadra di Giampaolo che nella prossima giornata dovrà cercare i tre punti in un possibile scontro diretto contro l’Empoli. I rossoblù, invece, sono a quota 20: nel match casalingo col Parma servirà un’altra vittoria per poter dare continuità a un buon momento.