Il Toro sbatte su Suzuki, con il Parma finisce 0-0

Torino e Parma si dividono un punto a testa: al Grande Torino finisce 0-0. La squadra di Vanoli resta a metà classifica, ma il margine sulla zona rossa si è ridotto, con il Lecce terzultimo che è a quattro lunghezze. I ducali invece ringraziano il portiere Suzuki , il migliore in campo, che abbassa la saracinesca, e hanno qualche rimpianto per un palo colpito da Mihaila . Vanoli riparte dal secondo tempo di Udine, così rilancia Lazaro e Ilic dal primo minuto nella mediana completata da Ricci , Vlasic e Sosa e davanti conferma il tandem Adams-Karamoh . Pecchia ha tante assenze, pure Man ha alzato bandiera bianca: le scelte sono obbligate, anche se il tecnico si tiene Bonny in panchina e lancia Mihaila come riferimento avanzato.

Arbitro: Feliciani di Teramo. Angoli: 8-6 per il Torino. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Ricci, Delprato, Linetty. Spettatori: 19.744 (incasso non comunicato).

Si gioca nel ricordo di Aldo Agroppi, storica bandiera granata, omaggiato con un video delle sue imprese in granata, la musica di Elvis Presley in sottofondo e due striscioni in curva Maratona, «Ciao Aldo, esempio del tremendismo granata» e «Grazie Aldo, lo scudetto del '76 porta anche il tuo nome». La contestazione alla società, però, non si ferma: al patron Cairo si chiede sempre di passare il testimone, anche il dt Vagnati, fresco di rinnovo fino al 2027, viene accolto dagli insulti.

La sfida è subito ad alti ritmi, al 9' Suzuki si supera sul colpo di testa ravvicinato di Adams mentre sul ribaltamento di fronte la rete di Mihaila è annullata per fuorigioco di Cancellieri. I granata continuano ad attaccare, Karamoh invece di calciare cerca un compagno che viene anticipato, poi è ancora il portiere giapponese a superarsi su Adams. Pecchia capisce che il suo Parma sta patendo e abbassa Sohm al fianco di Hernani in una mediana a due, i gialloblù si sistemano meglio in campo e con un paio di ripartenze provano a spaventare i granata dalla mezz'ora in avanti, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.