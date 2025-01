Delusione Inter, Lautaro Martinez: "Abbiamo smesso di giocare dopo il 2-0"

Di positivo resta il primo tempo. Nella ripresa siamo partiti bene, ma dopo il raddoppio abbiamo smesso di giocare. Non abbiamo messo l’intensità avuta fino a quel momento. Queste cose si pagano". Queste le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Sport Mediaset al termine della sconfitta dell’Inter contro il Milan.

"In finale la fame c'è sempre. Abbiamo mancato qualche occasione per fare il terzo gol, ma gli episodi cambiano la partita. Non siamo stati bravi a gestire alcuni momenti - aggiunge l’argentino -. Il Milan non ha mai smesso di crederci. Difficile capire cosa sia successo dopo il 2-0. In ripartenza loro sono forti, hanno giocatori molto veloci. Non abbiamo marcato bene, ma anche davanti non abbiamo chiuso i conti".

Inzaghi: "Non l'abbiamo chiusa, complimenti al Milan perchè non ha mai mollato"

"Facciamo i complimenti al Milan perché non ha mai mollato, nonostante lo 0-2. Sull'azione dell’1-2 abbiamo perso un pallone, dovevamo controllare meglio la gara. Maignan è stato bravissimo su Carlos Augusto e Dumfries. È una sconfitta dolorosa, ma questa squadra si rialzerà come ha sempre fatto in questi tre anni e mezzo dopo situazioni del genere. Ci sono 6 partite in 18 giorni e bisogna ripartire nel migliore dei modi". Queste le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset al termine della sconfitta dell’Inter contro il Milan. "Quando arriva la fatica si abbassa l’intensità, come stasera. In difesa faccio un applauso ai miei ragazzi perché giocano sempre gli stessi. Sul 2-1 c'era forse un fallo su Asllani a inizio azione ma dovevamo gestirla meglio - aggiunge il tecnico nerazzurro -. I cambi hanno inciso. Loro hanno messo attaccanti e gente di gamba. Sul 2-1 e poi sul 2-2 abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a chiudere la gara. Da partite del genere si può però crescere".