Il Milan si gode una vittoria memorabile. Abraham, autore del 2-3: "Giocato con fame e coraggio"

"Sono molto contento per squadra e tifosi. Abbiamo giocato con fame, fiducia e coraggio. Siamo un gruppo forte". Così Tammy Abraham ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria del Milan sull'Inter.

Hernandez: "Grande partita contro una grande squadra"

"Abbiamo disputato una partita molto buona. L’Inter è una grande squadra. Ho vissuto un periodo molto difficile. Mi sto mettendo a posto. Non sono al 100% ma quello che posso fare è aiutare la squadra come ho fatto oggi". Così Theo Hernandez ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria del Milan sull'Inter. "Se Fonseca è andato via è stata anche colpa nostra, non sua. Gli auguro il meglio. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare con Conceicao, ma siamo riusciti a fare bene. Dedico il gol a mia moglie, a mio figlio e alla figlia che arriverà".