Addio al "Ragno nero": morto ad 89 anni Fabio Cudicini, ex portiere del Milan

La scomparsa di Fabio Cudicini (papà di Carlo ex portiere di Milan e Chelsea) rappresenta una grande perdita per il mondo del calcio e per tutti i tifosi del Milan. Conosciuto come "il Ragno Nero" per la sua agilità e la capacità di coprire l'intera porta con interventi spettacolari, Cudicini, morto all'età di 89 anni, ha lasciato un segno indelebile nella storia del club rossonero e del calcio italiano.

In cinque stagioni al Milan, ha contribuito in maniera determinante ai successi del club, vincendo tutti i trofei principali, inclusa la prestigiosa Coppa dei Campioni del 1969. Era un portiere moderno per la sua epoca, dotato di grande personalità, eleganza e visione di gioco. Oltre alle sue doti tecniche, era molto apprezzato per il suo carattere gentile e la sua umiltà, qualità che lo hanno reso un simbolo per il club e un modello per le generazioni future.