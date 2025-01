Goal Collection Serie D: colpaccio Sambiase a Siracusa, ora la vetta dista una lunghezza. Inseguono Scafatese e Reggina, torna alla vittoria la Vibonese

Prima giornata del nuovo anno, non il migliore degli inizi per il Siracusa, campione d’Inverno e sconfitto come all’andata dal Sambiase di fatto non più una rivelazione del campionato. A

passare in vantaggio è il Siracusa con la rete dell’ultimo innesto, Racine Ba, tramortito in pochi minuti dalle reti di Ferraro e Umbaca che sorprendono l’11 azzurro. Punti pesanti che mettono il Sambiase, oggi, nelle condizioni di cambiare in corso d’opera gli obiettivi stagionali.

Punti pesanti per la Scafatese che torna da Acireale con l’intera posta in palio. Granata che mettono la freccia con Andreassi, canarini che agguantano la parità con Foggia e trovano il guizzo decisivo nei minuti finali con Gagliardi.

Poker della Reggina alla Nuova Igea Virtus. Gli amaranto, in serie utile dal 20 ottobre, accorciano il gap con un perentorio 4-1. Ospiti in vantaggio con Trombino, dopo 2 minuti di gioco, la risposta è immediata con Barranco. Il 9 reggino si iscrive tra i man of the match firmando la doppietta personale, a segno anche Barillà e Renelus.

Giornata prolifica anche per la Vibonese che infligge alla Nissa un pesante 4-0. Doppietta di Napolitano, reti di Capone e Germinho, per i rossoblù che si consolidano al 5•posto in piena zona Playoff. Alle loro spalle il Paternò che in casa non sbaglia quasi mai. Punti importanti, tra le mura amiche del Falcone Borsellino, contro il Pompei firmati Samuele Puglisi.

Reti bianche al Gaeta tra Enna e Castrum Favara, decisamente più ricco di emozioni la sfida tra Città di Sant’Agata e Ragusa. Due gol per parte, con gli Iblei avanti due volte con Ahmetaj e Haberkon, ci pensa Di Piedi a evitare un sanguinoso capitombolo interno.

Torna a vincere il Licata, 2 mesi dopo, in casa contro la Sancataldese. Le 2 reti gialloblu, timbrate De Pace e Minacori, permettono al Licata di guardare al futuro con una ventata di fiducia e ottimismo. Due gol per parte anche tra Akragas e Locri. Calabresi avanti due volte, con Zucco e Simonetta, Akragas che rimedia quantomeno un pari con Di Stefano e Rechichi che non evita l’ultima posizione in classifica. Si chiude qui la nostra goal collection, la prima del 2025 e di un girone di ritorno iniziato con un primo colpo di scena.