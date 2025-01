Serie A, un super sabato con Juve-Milan all'ora dell'aperitivo in diretta gratis su Dazn

Sabato 18 gennaio Juventus-Milan di serie A (ore 18) sarà visibile gratuitamente su Dazn. A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Massimo Ambrosini insieme alla squadra di Dazn guiderà i tifosi nelle analisi prepartita dalle 17:00 e postpartita, direttamente da bordocampo.

Il match trasmesso in chiaro è parte del pacchetto «Try and Buy» dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che punta a coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano, offrendo la trasmissione gratuita di un numero limitato di partite di Serie A Enilive ogni stagione (fino a cinque su un totale di 380).

A distanza di sole due settimane dalla semifinale della Supercoppa 2025, Juventus e Milan si incontreranno nuovamente all’Allianz Stadium di Torino in quella che si prospetta una sfida chiave.

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Per fruire della miglior esperienza, la piattaforma consiglia di «registrarsi in anticipo, scaricare e aggiornare l’app Dazn e sintonizzarsi alla partita il prima possibile».

Per chi è già abbonato a Dazn non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account gratuiti senza abbonamento Dazn sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.