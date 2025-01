Tutti pazzi per Kvaratskhelia, alla corte del Napoli c'è il Liverpool oltre al Psg. E Chiesa...

Non c'è solo il Paris Saint Germain sulle tracce di Khvicha Kvaratskhelia. Stando a "The Athletic", davanti all’apertura del Napoli sulla cessione del 23enne georgiano, anche il Liverpool starebbe valutando di farsi avanti. Con in rosa già i vari Diaz, Gakpo, Jota e Nunez che possono giocare a sinistra, l’eventuale arrivo di Kvaratskhelia potrebbe spingere verso la porta d’uscita Federico Chiesa, che piace allo stesso Napoli. Il georgiano potrebbe trovare ad Anfield il connazionale Giorgi Mamardashvili, oggi al Valencia ma già prenotato dai Reds per la prossima stagione.