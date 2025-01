Calciomercato: Kvaratskhelia atteso a Parigi per un quinquennale, la Roma non molla Frattesi

Proseguono senza sosta le trattative del calciomercato di gennaio. Gli argomenti 'caldì riguardano soprattutto due campioni in uscita da Inter e da Napoli. Il rimo è Davide Frattesi. La ROMA non molla è l’obiettivo dei giallorossi è chiudere la trattativa per il centrocampista cresciuto nel vivaio, ma al momento la valutazione dell’Inter blocca qualsiasi operazione. Come ribadito da Claudio Ranieri «non si possono spendere però tutti quei soldi», visto che l’Inter chiede almeno 45 milioni di euro (40 più bonus) per cedere il giocatore. La smentita di Marotta è praticamente di rito: «Se Frattesi ha chiesto la cessione? No, assolutamente. Frattesi è un bravo ragazzo e un bravo professionista e non ha chiesto assolutamente di essere trasferito». Ma il club meneghino non ha nessuna intenzione di abbassare le pretese. Si può trovare un accordo sulla formula, prestito con obbligo di riscatto, ma difficilmente verrà accettata una contropartita.

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più lontano da NAPOLI. La trattativa tra azzurri e il Paris Saint-Germain è in fase avanzata: i parigini invieranno l’offerta ufficiale a metà della prossima settimana, le ultime indiscrezioni parlano di una proposta da 70 milioni di euro. Pronto un quinquennale, a breve l’accordo verrà formalizzato, poi si attenderanno le visite mediche e l’ufficialità della cessione.

La JUVENTUS è vicina ad Alberto Costa, terzino destro del Vitoria Guimaraes. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e il sempre più probabile addio di Danilo (proseguono i contatti col Napoli), i bianconeri si sono messi alla ricerca di almeno un difensore da acquistare nel corso di questa sessione di mercato. L’operazione si aggira intorno ai 13 milioni di euro.

La LAZIO ha accolto Arijon Ibrahimovic, operazione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il Bayern però vuole mantenere il controllo sul giocatore con una clausola di recompra intorno ai 25 milioni di euro.

Il MILAN non molla la presa su Marcus Rashford, ma l’ostacolo maggiore riguarda lo stipendio del calciatore e l’eventuale formula per il trasferimento: lo United vorrebbe la cessione definitiva, i rossoneri stanno lavorando per un prestito con diritto di riscatto.