Goal Collection Serie D: pari nel big match tra Scafatese e Reggina, il Siracusa vince il derby con il Ragusa in rimonta. Sambiase sogna ad occhi aperti, 1 a 0 sulla Vibonese

Termina in parità il big match di giornata tra Scafatese e Reggina , ne approfittano Siracusa e Sambiase che allungano sulle immediate inseguitrici. Turno favorevole per le prime della classe, con il Siracusa che ribalta, in casa del Ragusa, il vantaggio ibleo ad opera di Tagliarino con la doppietta di Manuel Sarao. In un campo ai limiti della praticabilità il Sambiase vince per 1-0 il derby calabrese contro la Vibonese . La rete che vale i 3 punti è di Ferraro che sulla linea di porta manda in estasi il tifo giallorosso e un’intera comunità che sogna, con gli 8 successi consecutivi, una storica promozione tra i professionisti.

Nella sfida tra Nissa e Paternò, che vale il 6°posto, è festa biancoscudata. Paternò in gara fino alla rete del momentaneo 1-1 di Farinhas, la scena è tutta del mattatore di giornata “El Tato” Diaz, autore di una tripletta, poker completato dall’autogol di Marino.

Ottavo in classifica è il Castrum Favara che al tramonto della prima frazione di gioco batte un colpo con Varela ed è la rete che rompe l’equilibrio del derby siciliano contro l’Acireale.

Ritorna al successo, dopo una miniserie di 3 sconfitte consecutive, l’Igea Virtus nel derby tirrenico contro il Città di Sant’Agata. Primo sigillo in campionato, dopo 2 giri di lancette, per il giovane Balsano a cui non si fa attendere la replica di Di Piedi. Non esulta l’attaccante santagatese, per rispetto dei suoi ex tifosi, nel finale è di Claudio Calafiore, altro grande ex, a regalare un successo fondamentale in chiave salvezza.

Reti bianche tra Sancataldese e Enna, due tra gli attacchi meno prolifici di tutto il girone I di serie D, ben più emozionante la gara tra Locri e Licata, con l’11 di Pippo Romano che si impone per la prima volta lontano dal Dino Liotta. Gialloblù che partono forte con le reti di Maimone e Mbaye, fondamentale la parata dal dischetto di Rossi su La Rosa, padroni di casa che rimettono tutto in gioco con Pantano e Reis. Serve una magia, ad un quarto d’ora dal termine, del miglior Saito per festeggiare una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Punti pesanti, in terra agrigentina, anche per l’Akragas che dà un calcio alle annose traversie societarie battendo il Pompei a domicilio con la prodezza balistica di Meola e la rete d’astuzia di Lo Faso.

Si chiude qui il nostro viaggio lungo la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D. Sempre più avvincente la lotta al vertice e ancora più appassionante la corsa salvezza dove, particolarmente nelle retrovie, nessuno è dato per vinto.