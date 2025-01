Il Monza è vivo, Ciurria e Maldini piegano una Fiorentina in crisi. Non basta il rigore di Beltran

MONZA-FIORENTINA 2-1

MARCATORI: 44'pt Ciurria, 18'st Maldini, 29'st Beltran (rig).

MONZA (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 6.5, Marì 6 (1'st Martins 6), Carboni 6.5; Bianco 6 (48'st Vignato sv), Bondo 7, Akpa Akpro 6.5 (48'st Valoti sv), Pereira 7; Ciurria 7, Caprari 6 (13'st Djuric 6); Maldini 7 (46'st Petagna sv). In panchina: Pizzignacco, Mazza, Birindelli, Colombo, Djuric, Maric, Postiglione, Sensi. Allenatore: Bocchetti 6.5.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Dodò 6, Comuzzo 5.5, Ranieri 5.5, Gosens 5.5 (23'st Parisi 6); Adli 5, Richardson 5.5 (19'st Folorunsho 6.5); Colpani 5.5 (23'st Ikone 5.5), Gudmundsson 5 (1'st Beltran 7), Sottil 6 (30'st Kouame 6); Kean 5.5. In panchina: Terracciano, Martinelli, Kayode, Moreno, Pongracic, Valentini, Mandragora. Allenatore: Palladino 5.5.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila 5.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione Ammoniti: Turati, Pereira, Ciurria, Bondo, Ranieri. Angoli: 2-4. Recupero: 2' pt, 4' st.

Ritrova la vittoria dopo due mesi e mezzo il Monza di Salvatore Bocchetti, che batte per 2-1 la Fiorentina regalando la prima gioia casalinga ai propri tifosi. Decisive per i biancorossi le reti di Ciurria e Maldini, vana quella su rigore di Beltran. Parte forte la Fiorentina, con Gudmundsson che sugli sviluppi di un corner si ritrova libero di colpire in area ma non è preciso nell’indirizzare il pallone che termina così alto. Occasione per la Viola, che al 17' si vede assegnare un calcio di rigore per il presunto fallo di Pablo Marì su Sottil, con l’arbitro Dionisi che prima comanda il penalty, salvo poi essere richiamato al Var e annullare la sua decisione. Prova a rispondere il Monza, con Bondo che dalla trequarti lascia partire una conclusione potente che termina poco distante dal palo alla destra di De Gea. Portiere spagnolo che non potrà nulla però al 44', sul pallone perso da Gudmundsson che dà il via alla transizione del Monza conclusa dal mancino di prima di Ciurria, che spedisce il pallone nell’angolino e porta avanti i suoi. Duro colpo per la Fiorentina, che in avvio di ripresa andrà vicina al pari sulla mischia in area a favorire il tap-in del neo entrato Beltran, con Carboni che però salva in maniera decisiva sulla linea.

Monza che però resta in partita e al 63' trova infatti il gol del raddoppio: libero sulla destra Pedro Pereira, che si coordina per crossare in area dove c'è Maldini, bravo ad anticipare Adli e trovare il piatto che batte ancora De Gea. Gara che sembra così in discesa per i brianzoli, ma è al 73' che i toscani trovano l'episodio per accorciare le distanze, sul contatto tra Carboni e Beltran che per Dionisi vale il rigore poi trasformato dallo stesso argentino. Finale di gara teso allo U-Power Stadium, con il forcing della Fiorentina che non si concretizza nel pari tanto inseguito dagli uomini di Palladino, che mancano così il sorpasso alla Juventus e confermano un momento no fatto di un solo punto nelle ultime cinque gare.