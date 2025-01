L'Inter spreca una grande chance: a San Siro soltanto un pareggio col Bologna

Inter - Bologna 2-2

Marcatori: 15' pt Castro, 19' pt Dumfries, 46' pt Lautaro, 19' st Holm

Inter (3-5-2): Sommer 6.5; Darmian 6 (25' st Pavard 6), De Vrij 5.5, Bastoni 6.5 (38' st Buchanan sv); Dumfries 7, Barella 6, Asllani 5.5 (25' st Frattesi 5.5), Zielinski 5.5, Dimarco 6.5 (25' st Carlos Augusto 6); Thuram 6.5, Lautaro 7 (29' st Taremi 5.5). In panchina: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Palacios, Berenbruch, Topalovic, Zanchetta. Allenatore: Inzaghi 6.5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 7 (31' st De Silvestri 6), Beukema 5.5, Casale 6, Lykogiannis 5.5; Freuler 6 (43' st Erlic sv), Moro 7 (22' st Ferguson 6); Orsolini 6, Odgaard 6 (22' st Pobega 6), Ndoye 6; Castro 6.5 (42' st Dallinga sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Iling-Junior, Dominguez, Miranda, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Italiano 6.5

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6

Note: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni, circa 63.000 spettatori presenti. Ammonito Inzaghi. Angoli 3-3. Recupero: 1' pt, 4' st.

Perde due punti per strada l’Inter di Simone Inzaghi, che nel primo dei due match da recuperare non va oltre il 2-2 interno contro un Bologna corsaro e ben messo in campo per tutti e novanta i minuti. Ad aprire le marcature la rete di Castro, seguita da quelle nerazzurre firmate da Dumfries e Lautaro, vanificate poi però - almeno parzialmente - da quella di Holm. La prima chance della gara l’avrà il Bologna, dopo nemmeno dieci minuti, con il destro potente dalla distanza scoccato da Moro che trova però l’opposizione di Sommer prima e del palo poi. Occasione che sarà solo il preludio del successivo vantaggio rossoblù, con ancora Moro protagonista nella conclusione dal limite dell’area che viene deviata in maniera decisiva da Castro, bravo con il piede ad anticipare De Vrij e spiazzare così Sommer. Dura però soli quattro minuti l’1-0 emiliano, perché è su ribaltamento di fronte che Thuram appoggia per il mancino di Dimarco, respinto corto da Skorupski e poi spinto in rete da Dumfries. Partita elettrica, con occasioni da una parte e dall’altra, oltre ad un Bologna che cerca di non lasciare troppo il pallino ai nerazzurri, non consentendogli di gestire il ritmo della gara con facilità.