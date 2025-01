Goal collection Serie D: Il Siracusa tiene la vetta, la Reggina aggancia il Sambiase fermato sul pari dal Pompei

Torna a ruggire il Siracusa , davanti al proprio pubblico, ed è una vittoria, quella contro la Nissa, che vale il +3 su Sambiase e Reggina. Non lascia scampo il Siracusa che va a segno quattro volte e chiude virtualmente i giochi già dopo un tempo con Di Paolo e Russotto. L’ex Catania firma la sua prima doppietta stagionale, Nissa che si consola con la rete di Rotulo ma capitola, sul finir di partita, per il definitivo 4-1 di Sarao. Uno a uno tra Sambiase e Pompei: campani che interrompono la striscia di 8 vittorie dei giallorossi, primi antagonisti del Siracusa, passando in vantaggio con De Martino, Sambiase mai domo che agguanta all’ora di gioco l’1-1 con Zerbo. Seconda vittoria in pochi giorni per la Reggina che replica il successo di Favara battendo il Città di Sant’Agat a davanti al proprio pubblico. Apre i giochi dagli 11 metri Nino Barillà, nel secondo tempo Renelus e Barranco chiudono il conto portando a 3 le marcature amaranto.

Blitz esterno della Scafatese, sul campo di un Licata in ripresa. Le reti di Neglia e Molinaro spingono i canarini oggi distanti 5 lunghezze dalla vetta.

Una doppietta di Fabio Alagna spinge alla vittoria la Vibonese che fa suo il derby calabrese contro il Locri.

Uno a uno tra Paternò e Sancataldese, ospiti in vantaggio con la rete di Bonilla, pari rossazzurro che porta la firma di Viglianisi.

Punti pesante in chiave playoff per il Castrum Favara che risolve, over time, il derby contro l’Akragas con il docile cucchiaio di Sandro Baglione che manda in estasi i tifosi gialloblu.

Pari anche nell’altro derby siciliano tra Enna e Nuova Igea Virtus. Tanti gli errori difensivi, a beneficiarne è lo spettacolo. Igea che passa in vantaggio con Trombino, quasi immediata la risposta giallo verde con Aperi a siglare l’1-1. Giallorossi che mettono la freccia per la seconda volta con Currò, ripresi dalla rete del definitivo 2-2 di Cristiano.

Chiudiamo con la vittoria dell’Acireale che arriva al fotofinish contro il Ragusa. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per i granata che ritrovano linfa e nerbo grazie al loro totem offensivo Benjamin Mokulu, autore della doppietta che scaccia via i cattivi pensieri di una prima parte di stagione avara di emozioni. Per il Ragusa non basta la rete del momentaneo 1-1 di Haberkon. Termina qui la nostra rassegna, appuntamento a lunedì prossimo per una nuova finestra sul girone I di serie D.