Australian Open: Sinner in semifinale, battuto de Minaur senza problemi: "Mi son sentito bene durante il match"

Tutto facile per Jannik Sinner che vola in semifinale agli Australian Open di tennis. Nella Rod Laver Arena, il n.1 del mondo e campione in carica al torneo di Melbourne ha superato agevolmente in tre set l’australiano Alex

De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1. Ad attendere il campione altoatesino in semifinale ci sarà

l'americano Ben Shelton.

"Sto bene, mi sono sentito bene, poi quando si ottiene il break a inizio set diventa tutto più facile, anche se lui è uno che compete sempre alla grande". Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo su Alex De Minaur ai quarti di finale degli Australian Open. Il numero 1 del mondo ha staccato il pass per la semifinale e si è messo alle spalle il malore accusato agli ottavi, battendo senza problemi il beniamino dei tifosi di casa. "So che molti di voi erano per lui, ma siete stati sportivi e l’atmosfera è stata straordinaria - dice Sinner rivolgendosi al pubblico -. Ci conosciamo bene con Alex, ci siamo affrontati diverse volte, cerchiamo di preparare le partite in base alle rispettive caratteristiche, bisogna fare attenzione perchè basta un piccolo calo e il match può cambiare". Sinner si dice "molto soddisfatto della prestazione" fornita e spiega in che modo ha recuperato dopo il malore accusato agli ottavi durante il match contro Rune. "Ieri è stata una giornata tranquilla ho palleggiato 30-40 minuti con i mie allenatori che evidentemente mi hanno dato un buon ritmo, ma quando sei giovane recuperi molto in fretta", scherza l’altoatesino.