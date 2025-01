La Roma trova un disco rosso in Olanda: ko contro l'Az. Sfuma la qualificazione diretta ma non i playoff

AZ ALKMMAR-ROMA 1-0 MARCATORE: 35' st Parrott. AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro 6; Maikuma 6, Goes 7, Penetra 6.5, Wolfe 7; Koopmeiners 6.5 (17' st Belic 6), Mijnans 6, Clasie 7; Poku 5.5 (27' st Daal 6), Meerdink 5 (27' st Parrott 7), Lahdo 6 (17' st Buurmeester 6). In panchina: Verhulst, Zoet, Martins Indi, Addai, Dekker, Smit, M. de Wit. Allenatore: Martens 7.

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Celik 5, Hummels 6, Ndicka 5; Saelemaekers 6 (29' st El Shaarawy 6), Kone 5.5, Paredes 5 (40' st Baldanzi sv), Pisilli 5, Angelino 5.5; Dybala 6, Dovbyk 5.5 (1' st Soulè 6). In panchina: De Marzi, Marcaccini, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Hermoso, Mancini, Zalewski. Allenatore: Ranieri 5.5.

ARBITRO: Peljto (BIH) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Dovbyk, Hummels, Meerdink, Saelemaekers, Goes, Belic. Angoli: 6-1. Recupero: 2' pt, 4' st L’AZ Alkmaar ferma i giallorossi La Roma esce sconfitta per 1-0 in Olanda contro l’AZ Alkmaar, compromettendo la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League. Ora, per proseguire nel torneo, la squadra di Claudio Ranieri dovrà affrontare gli spareggi, ma prima sarà fondamentale vincere l’ultima gara del girone, tra sette giorni all’Olimpico contro l’Eintracht Francoforte.

Primo tempo: male la Roma, domina l’AZ Il primo tempo vede i padroni di casa imporsi sul piano del gioco, grazie a un’organizzazione efficace in fase di pressing e a una difesa compatta. La Roma, invece, appare opaca e imprecisa, incapace di costruire azioni pericolose. Dybala e Dovbyk faticano a creare spazi contro la difesa olandese, e le uniche occasioni degne di nota arrivano proprio per l’AZ. Al 40’, su un cross di Poku, Meerdink spreca una grande occasione calciando fuori da buona posizione. In difesa, i giallorossi devono fare a meno di Mancini, non al meglio fisicamente, e affidarsi a Celik, spesso in difficoltà sugli uno contro uno. Prima dell’intervallo, la Roma riesce a produrre solo un debole tiro di Dovbyk, ammonito poco prima per un fallo su Goes.