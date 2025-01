Il Torino torna a vincere in casa, 2-0 al Cagliari: la doppietta di Adams affossa i rossoblù

Torino-Cagliari 2-0

RETI: 6' pt Adams, 16' st Adams.

TORINO: (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6; Pedersen 7 (21' st Walukiewicz 6), Maripan 6.5, Coco 6.5, Sosa 6.5 (32' st Masina sv); Tameze 7 (21' st Gineitis 6), Ricci 7 (39' st Linetty sv); Lazaro 7, Vlasic 7.5, Karamoh 7 (39' st Njie sv); Adams 8. In panchina: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Ciammaglichella, Yesin. Allenatore: Vanoli 7

CAGLIARI: (4-2-3-1): Caprile 7; Zappa 5, Mina 5.5, Luperto 5, Obert 5 (12' st Augello 6); Deiola 5 (13' st Makoumbou 5.5), Marin 5 (13' st Adopo 5.5); Zortea 5.5, Gaetano 5 (13' st Pavoletti 6), Felici 5; Piccoli 5 (31' st Lapadula sv). In panchina: Iliev, Sherri, Viola, Prati, Jankto, Palomino, Kingstone. Allenatore: Nicola 5

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Ammoniti: Zortea. Angoli 6-3. Recupero 1' pt, 4' st.

Dopo 91 giorni di attesa, il Torino torna a vincere di fronte al proprio pubblico superando con merito il Cagliari per 2-0. È una doppietta di Adams ad affossare i rossoblù, oggi mai in partita. Al primo squillo, dopo soli 6 minuti, i padroni di casa passano in vantaggio. Ricci viene servito nello spazio da Lazaro e serve all’indietro Adams, che si gira alla grande in area e insacca con il destro, con l’aiuto della parte inferiore della traversa. Alla mezz'ora ci vuole un grande intervento in tuffo di Caprile per neutralizzare un piatto ravvicinato di Karamoh, entrato in area troppo facilmente dopo un buco difensivo avversario. Il portiere ex Napoli si ripete al 41', quando para in tuffo un sinistro di Pedersen liberato al tiro da una palla filtrante di un ispirato Vlasic. Gli uomini di Vanoli continuano ad attaccare e al 44' è ancora Karamoh a provarci con un destro a giro, salvato nuovamente in tuffo da Caprile. Si chiude sull'1-0 un primo tempo dominato dai granata. La musica non cambia nella ripresa e al 3' arriva il raddoppio di Lazaro, annullato poi per fuorigioco in seguito alla segnalazione del Var. Al 7', Caprile compie un miracolo su una conclusione ravvicinata di Tameze, ben servito dal solito Vlasic.

Al quarto d’ora, Tameze fa da torre di testa da angolo e Adams centra in pieno il palo dopo essere arrivato con un soffio di ritardo sul pallone. L’attaccante scozzese si fa perdonare un minuto più tardi, firmando il 2-0 con un destro ravvicinato sporcato in modo decisivo da una deviazione involontaria di Zortea. I sardi non riescono a reagire e, nonostante la girandola di sostituzioni, fanno passare a Milinkovic-Savic una serata da spettatore non pagante. Il risultato non cambierà più. Grazie a questi tre punti, il Toro raggiunge l’Udinese in decima posizione a quota 26. La formazione allenata da Davide Nicola resta invece al quattordicesimo posto con 21 punti all’attivo.