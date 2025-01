Goal Collection Serie D: il Siracusa non conosce soste, la Reggina resta in scia. Stop per Scafatese e Sambiase

Il Siracusa vince, nel segno ancora di Andrea Russotto, in casa del Città di Sant’Agata confermandosi in vetta alla classifica del girone I di serie D. Terzo successo consecutivo per l’11 aretuseo che precede in classifica la Reggina, corsara all’Aldo Campo grazie alla rete di Antonino Ragusa.

Amaranto che occupano il 2°posto in solitaria complice il passo falso del Sambiase in casa della Nissa. Le straordinarie parate di Giuliani non evitano la sconfitta agli uomini di mister Morelli che reagiscono, alle reti di Diaz e Rotulo, con la rete di Ferraro.

Inciampa anche la Scafatese che non va oltre lo 0-0, in casa, contro l’Enna.

Vittoria importante, in chiave Playoff, per la Vibonese che si impone in casa del Pompei per 3 reti a 0. Sugli scudi Pietro Terranova, autore di una doppietta, in mezzo la parata di Bolzon dal dischetto su De Martino e la rete di Alagna che fissa il punteggio sullo 0-3.

Divisione della posta tra Locri e Paternò: rossazzurri che la sbloccano dagli 11 metri con Guida, la ribalta il Locri con Fangwa e Leveque prima del 2-2 definitivo siglato da Francia.

Reti bianche tra Castrum Favara e Licata, un passetto avanti che muove la classifica di entrambi, balzo sostanzioso in avanti per la Nuova Igea Virtus che si aggrappa ad un super Trombino per piegare un Acireale rimasto in 10 uomini.

Tre punti di assoluta sostanza per la Sancataldese che batte l’Akragas per 4-0. Sugli scudi Montaperto, autore di una doppietta, raddoppio di Tedesco e poker conclusivo di Gueye ritornato alla corte di mister Pidatella dopo l’esperienza al Canicattì.

Si chiude qui la goal collection del 21°turno, appuntamento al prossimo fine settimana per un nuovo focus sul massimo campionato dilettantistico.