Il tabellone di Champions League: Milan e Juventus a rischio derby, l'Atalanta tra Sporting Lisbona e Bruges

L’Inter promossa direttamente agli ottavi di finale, l’Atalanta, il Milan e la Juventus faranno i playoff. Sono i verdetti per le squadre italiane - il Bologna era già eliminato - dopo la disputa in una straordinaria contemporanea delle ultime 18 partite della fase campionato della Champions League 2024/25, prima edizione col nuovo format. Direttamente agli ottavi, oltre a Liverpool e Barcellona, che erano sicure, e alla squadra di Inzaghi, si sono qualificate Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Aston Villa e Lille. Si è salvato in extremis il Manchester City, che ha vinto 3-1 in rimonta in casa col Bruges ed ha evitato un possibile passo verso l’inferno. Erano ben quattro le squadre di A che potevano centrare gli ottavi senza passare per gli spareggi, ma solo i campioni d’Italia hanno raggiunto l’obiettivo.

Il tabellone Inter: Quarta dopo il 3-0 al Monaco, la squadra di Inzaghi accederà direttamente agli ottavi e affronterà una tra le vincenti delle sfide tra 13ª (Milan) o 14ª (Psv) e 19ª (Feyenoord) o 20ª (Juve). Atalanta: Il pari di Barcellona non basta alla squadra di Gasperini, che va ai playoff, dove, da 9ª, troverà una tra una tra 23ª (Sporting Lisbona) e 24ª (Bruges). Milan: rossoneri costretti ai playoff, dove, da 13ª, affronterà una tra 19ª (Feyenoord) e 20ª (Juve) Juventus: La sconfitta interna con il Benfica condanna i bianconeri ai playoff, dove affronterà una tra 13ª (Milan) o 14ª (Psv). E Juventus e Milan - in base al sorteggio - agli ottavi potrebbero trovare una squadra tra Inter e Arsenal. Le partite L’Inter ha confermato le sue aspirazioni battendo 3-0 a San Siro il Monaco, portandosi presto avanti grazie al rigore per fallo su Thuram, trasformato già al 3' da Lautaro Martinez. L'argentino al 16' ha raddoppiato dopo che i francesi erano rimasti in 10 per l’espulsione di Mawissa, e ha realizzato la tripletta nella ripresa. Il successo vale il quarto posto assoluto per la squadra di Simone Inzaghi.