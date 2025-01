Champions: super Atalanta a Barcellona, ma va ai playoff

L’Atalanta acciuffa il Barcellona due volte, perdendo per infortunio Kolasinac e Scalvini, ma non basta per evitare il turno di playoff per accedere agli ottavi di finale di Champions League.

Nell’ultima giornata della fase campionato, un gol annullato a Zappacosta, uno buono di Yamal su distrazione collettiva, il pari di Ederson che resiste cinque minuti al nuovo vantaggio locale di Araujo, e il 2-2 di Pasalic dopo una prestazione spettacolare, fanno chiudere la Dea al nono posto, la prima delle escluse dalla qualificazione diretta.

Una sfida molto tattica, senza grandi occasioni sui due fronti né la possibilità di contropiedi per un tempo, ma improvvisamente accesa dal vantaggio blaugrana a inizio secondo tempo.