Play off Europa League, la Roma pesca il Porto. Agli ottavi possibile derby con la Lazio

Chiusa la fase campionato della Europa League, prende forma il tabellone a eliminazione diretta col sorteggio dei play-off.

La Roma si giocherà un posto agli ottavi col Porto (andata al Do Dragao il 13 febbraio, ritorno sette giorni dopo all’Olimpico), con all’orizzonte un possibile derby con la Lazio (in alternativa l’Athletic Bilbao). Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, la Real Sociedad se la vedrà con i danesi del Midtjylland, il Fenerbahce di Mourinho pesca l’Anderlecht.

Questa la griglia:

PLAY-OFF (and. 13 febbraio, rit. 20 febbraio) a) Ferencvaros (Hun) - Viktoria Plzen (Cze) b) Twente (Ned) - Bodo Glimt (Nor) c) Union SG (Bel) - Ajax (Ned) d) Az Alkmaar (Ned) - Galatasaray (Tur) e) Porto (Por) - ROMA (ITA) f) Fenerbahce (Tur) - Anderlecht (Bel) g) Paok Salonicco (Gre) - Fcsb (Rou) h) Midtjylland (Den) - Real Sociedad (Esp)

OTTAVI (and. 6 marzo, rit. 13 marzo) 1) vincente a - Lazio/Athletic Bilbao 2) vincente b - Olympiacos/Rangers 3) vincente c - Eintracht/Lione 4) vincente d - Manchester United/Tottenham 5) vincente e - Athletic Bilbao/LAZIO 6) vincente f - Rangers/Olympiacos 7) vincente g - Lione/Eintracht 8) vincente h - Tottenham/Manchester United