Addio a Christopher Plummer. l’attore premio Oscar canadese, interprete di «Tutti assieme appassionatamente» e «All the money of the world», è morto all’età di 91 anni. La famiglia ha reso noto che si è spento circondato dai suoi cari nella sua casa del Connecticut, negli Stati Uniti. Nel 2011 ha vinto l’Oscar del cinema come miglior attore non protagonista nel film «Beginners».

