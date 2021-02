Il Silenzio degli Innocenti: a trent'anni dall'uscita "Clarice" torna in tv

Clarice Starling torna in campo e stavolta dovrebbe essere la volta buona: a trent'anni dall’uscita di «Il Silenzio degli Innocenti» arriva in tv «Clarice», l’attesissimo sequel del film che 30 anni fa ha fatto la storia del cinema conquistando un pokerissimo di Oscar. Stavolta a ricoprire il ruolo di Clarice, per cui Jodie Foster conquistò una delle cinque statuette del film, è la 33enne attrice australiana Rebecca Breeds.

Prodotta da Mgm Television e Cbs Studios e distribuita a livello internazionale da Mgm, la prima puntata della serie ha debuttato la scorsa settimana sulla Cbs tra gli applausi della critica. In Italia andrà in onda in esclusiva su Rai2 dal 9 aprile in prima serata. Dieci episodi di un’ora ciascuno nel formato classico del poliziesco procedurale con un caso diverso da risolvere in ciascuna puntata: creata da Alex Kurtzman e Jenny Lumet, "Clarice» rimette in gioco il personaggio della Starling lasciato in ombra dai successivi sequel e spinoff che avevano privilegiato il carismatico psichiatra-cannibale Hannibal Lecter interpretato da Anthony Hopkins in altri due film e da Mads Mikkelsen nelle tre stagioni della serie della Nbc «Hannibal».

In «Clarice» il trauma creato da Lecter e dal serial killer Jame Gumb (alias Buffalo Bill, il sadico assassino che scuoiava le sue vittime) certamente influenza la giovane agente dell’Fbi che riprende il suo ruolo centrale nella saga a partire dal primo episodio in cui la ex senatrice Ruth Martin (Jayne Atkinson), madre dell’ultima rapita da Buffalo Bill e ora ministro della giustizia, la richiama in prima linea. La storia è ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi di "Il Silenzio degli Innocenti».

Brillante e vulnerabile, Clarice torna ad occuparsi di serial killer e predatori sessuali con una curiosità e una luce interiore che la mette in grado di affrontare i criminali più pericolosi. Non tutto è come sembra. In una Washington livida e piovosa, dominata dagli affari della politica, Clarice si muove in un ambiente di lavoro maschilista, ma a sostenerla c'è il bisogno di sfuggire dagli inquietanti segreti di famiglia che l’hanno perseguitata per tutta la vita.

Altri personaggi dell’universo creato dai romanzi di Thomas Harris tornano in gioco, tra cui Paul Krendler (Michael Cudlitz), l’amica della scuola di Quantico Ardelia Mapp (Devyn Tyler) e la sopravvissuta Catherine Martin (Marnee Carpenter). Non si parla mai di Lecter per una complicata questione di diritti d’autore: quelli sui personaggi dei libri di Harris sono divisi tra MGM e la Dino De Laurentiis mentre Cbs detiene solo quelli dei protagonisti del romanzo del 1988 «Il Silenzio degli Innocenti». Ma siccome il medico-cannibale era apparso per la prima volta in «Red Dragon» qualsiasi menzione di lui nella nuova serie è risultata off limits.

