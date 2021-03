David di Donatello: 15 candidature per "Volevo Nascondermi", Pausini per la Miglior Canzone

Sono 'Favolacce' dei fratelli D’Innocenzo, 'Hammamet' di Gianni Amelio, 'Le sorelle Macaluso' di Emma Dante, 'Miss Marx' di Susanna Nicchiarelli e 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti i film (e i registi) in cinquina alla 66esima edizione dei David di Donatello. Favino, Rossi Stuart, Germano, Pozzetto e Mastandrea sono i candidati come Miglior Attore, Puccini, Cortellesi, Ramazzotti, Loren e Rohrwacher Migliori Attrici ai David di Donatello.

Le candidature

La cerimonia di premiazione della 66esima edizione dei Premi David di Donatello si svolgerà martedì 11 maggio in prima serata su Rai1, con i candidati probabilmente in presenza negli studi Fabrizio Frizzi della Dear. La conduzione dell’edizione 2021 è affidata per la sesta volta a Carlo Conti. Nel corso della cerimonia verranno assegnati venticinque premi David di Donatello e i David Speciali assegnati dai 1.578 membri.

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e dalla RAI: Piera Detassis è il presidente e direttore artistico dell’Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone.

La 66 edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA e con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.

Gli interpreti in nomination

Nella 66esima edizione dei David di Donatello sono:

per la Migliore Attrice Protagonista, Vittoria Puccini ('18 regali'), Paola Cortellesi ('Figli'), Micaela Ramazzotti ('Gli anni più belli'), Sophia Loren ('La vita davanti a se') e Alba Rohrwacher ('Lacci')

per gli uomini, in nomination Kim Rossi Stuart ('Cosa sara'), Valerio Mastandrea ('Figli'), Pierfrancesco Favino ('Hammamet'), Renato Pozzetto ('Lei mi parla ancora') e Elio Germano ('Volevo nascondermi').

gli attori non protagonisti: per '18 regali' Benedetta Porcaroli, per 'Favolacce' Barbara Chichiarelli, per 'Hammamet' Claudia Gerini, per 'L'incredibile storia dell’Isola delle Rose' Matilda De Angelis e per 'Magari' Alba Rohrwacher. In cinquina per il miglior attore non protagonista per 'Favolacce' Gabriel Montesi e Lino Musella, per 'Hammamet' Giuseppe Cederna, per 'L'incredibile storia dell’Isola delle Rose' Fabrizio Bentivoglio, per 'Lacci' Silvio Orlando.

Le candidature

Con 15 candidature VOLEVO NASCONDERMI, il film con Elio Germano sulla vita del pittore Ligabue di Giorgio Diritti, è il film che ha ottenuto più nomination alla 66a edizione dei Premi David di Donatello annunciate stamani online dalla sede Rai di Viale Mazzini. Seguono con 14 candidature HAMMAMET di Gianni Amelio e con 13 FAVOLACCE dei D’Innocenzo.

Lo ha stabilito Giuria dei 1.578 membri dell’Accademia del Cinema italiano annunciate oggi in una conferenza stampa sul web da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia.

Quindi, con 11 nomination, 'L'incredibile storia dell’Isola delle Rose' di Matteo Rovere e 'Miss Marx' di Susanna Nicchiarelli. Seguono 'Le sorelle Macaluso' di Emma Dante con 6 candidature e ex aequo con quattro ciascuno 'Figli' e 'I predatori' di e con Pietro Castellitto. Tre nomination vanno invece a '18 regali' e 'Gli anni più belli', 'Lacci', 'Non odiare' e 'Tolo Tolo', mentre 'La vita davanti a se', 'Cosa sarà', 'Lei mi parla ancora' e 'Magari' ottengono due candidature.

Chiudono la classifica, con una candidatura, 'Assandira', 'Lasciami andara', 'Lontano lontano', 'Padrenostro', 'Sul più bello' e 'The book of vision' sono candidati a una statuetta ciascuno.

Una nomination a se': la Miglior Canzone Originale

Nell’edizione numero 66 dei David di Donatello è quella per la miglior canzone originale che quest’anno vede delle sfide di livello altissimo. Scendono in campo artisti che hanno fatto la storia della musica italiana come Claudio Baglioni, candidato per 'Gli anni più belli' del film omonimo di Gabriele Muccino di cui è autore di musica, testi e interpretazione.

Poi c'è un’artista che ha ormai (da tempo) una dimensione internazionale, Laura Pausini, che quest’anno è addirittura in corsa anche per l’Oscar con la canzone 'Io sì (Seen)' con musica e testi di Diane Warren nel film 'La vita davanti a se' di Marco Ponti. Contro i due mostri scende in campo la 28enne cantautrice torinese Ginevra con 'Miles Away' di cui è autrice dei testi (musica dei fratelli Pivio & Aldo De Scalzi) ed è interprete nel film 'Non odiare' di Mauro Mancini. In nomination anche un altro nome nuovo della musica italiana, quello della 31enne compositrice, arrangiatrice e polistrumentista di Reggio Emilia La Tarma interprete di 'Invisibile', canzone scritta e musicata da Marco Biscarini del film 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti.

Chiude la cinquina 'Immigrato', canzone diventata un piccolo caso mediatico e presente in 'Tolo Tolo' di Checco Zalone, scritta e interpretata dallo stesso attore, regista e musicista pugliese (firmata col suo vero nome, Luca Medici).

© Riproduzione riservata