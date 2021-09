Mostra del Cinema di Venezia: 9 minuti di applausi per film di Sorrentino, e il regista si commuove

Quasi nove minuti ininterrotti di applausi. Li ha appena raccolti al Lido "E' stata la mano di Dio", il film del premio Oscar Paolo Sorrentino, primo italiano ad esordire stasera, tra i cinque in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. In Sala Grande il regista, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi, ha assistito alla proiezione del film intimista che racconta la storia della sua adolescenza ferita dalla perdita dei genitori seduto accanto alla moglie Daniela D’Antonio, emozionandosi per il tributo finale del pubblico. In platea c'erano anche il regista Marco Bellocchio e tra gli altri il produttore Domenico Procacci con sua moglie, l’attrice Kasia Smutniak.

