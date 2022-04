Nastri d'argento, premio speciale al docu su Caterina Caselli. Tutte le candidature

Caterina Caselli, protagonista dell’anno per Una vita, cento vite di Renato De Maria, Eugenio Scalfari raccontato dalle figlie Donata e Enrica (con Anna Migotto) e il film di Francesco Zippel dedicato a Oscar Micheaux, storico supereroe del black cinema sono tra i primi premi assegnati ai Documentari dell’anno dai Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) che hanno annunciato anche le “cinquine” dei titoli in corsa per i Nastri Doc 2022.

Le cinquine candidate

Si tratta di quindici titoli nelle tre sezioni Cinema del reale, Cinema Spettacolo Cultura e Docufilm tra i quali saranno assegnati i tre Nastri di quest’edizione e altri eventuali riconoscimenti speciali.

Per il cinema del reale si sfidano A declaration of love di Marco Speroni, L’acqua l’insegna la sete - Storia di classe di Valerio Jalongo, Let’s Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile di Filippo Vendemmiati, Onde radicali di Gianfranco Pannone e War is over di Stefano Obino.

Categoria Cinema Spettacolo Cultura: Django&;Django: Sergio Corbucci Unchained di Steve Della Casa e Luca Rea, Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo, Marina Cicogna - La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti, Per Lucio di Pietro Marcello e Senza fine di Elisa Fuksas.

Docufilm: Cùntami di Giovanna Taviani, Fellini e l’ombra di Catherine McGilvray, Il giardino che non c’è di Rä Di Martino, La macchina delle immagini di Alfredo C di Roland Seiko e La scelta di Maria di Francesco Miccichè.

Nastro della legalità

Al film di Emanuela Giordano e Giulia Minoli Se dicessimo la verità il Nastro della legalità assegnato in collaborazione con Trame, Festival dedicato ai libri sulle mafie. E un Premio speciale va a L’onda lunga - Storia Extra-ordinaria di un’associazione il film di Francesco Ranieri Martinotti per i 70 anni dell’Anac, documento che testimonia la storia di un cinema militante che ha cambiato la società, lottando contro ogni censura.

Infine, per questa seconda edizione del premio intitolato a Valentina Pedicini, i candidati sono Climbing Iran di Francesca Borghetti, Corpo a corpo di Maria Iovine e Los Zuluagas di Flavia Montini.

© Riproduzione riservata