Coppia di sposi invita Keanu Reeves al loro matrimonio: la star si presenta a sorpresa

Una stella di Hollywood al proprio matrimonio. E' quanto accaduto a una coppia inglese che nel giorno più bello della vita si è ritrovata Keanu Reeves come ospite. Loro si chiamano James e Nikki Roadnight e hanno celebrato le nozze in un albergo nel Northamptonshire, in Inghilterra, lo stesso nel quale stava soggiornando la star di Hollywood. Così hanno deciso di invitare Reeves al ricevimento e lui ha accettato. Intervistata da Newsweek, la sposa ha raccontato quanto successo: “Mio marito l’ha visto nell’area del bar e gli ha detto che si era appena sposato e ha invitato Keanu a venire a salutarci e a bere qualcosa con noi, se voleva. È stato molto amichevole e gentile e ha detto che l’avrebbe fatto sicuramente. Non ne eravamo certi, ma quando è arrivato ho pensato che è stato bello che mio marito gli abbia parlato. È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto delle foto anche con loro. È stato tutto molto emozionante, sono andata a salutarlo e a presentarmi, gli ho offerto un drink ma lui ha rifiutato dicendomi che aveva appena fatto un lungo volo e non si sarebbe fermato per molto tempo. Mia madre, Jo, ha scattato alcune foto e ha urlato a tutti di gridare ‘Speed’ mentre scattava la foto. Ci abbiamo riso su, visto che è uno dei suoi film più vecchi”.

