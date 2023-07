E' morta Andrea Evans, volto indimenticabile di serie televisive come "Una vita da vivere" e "Beautiful"

Andrea Evans ha perso la battaglia contro il cancro il 9 luglio, all'età di soli 66 anni. Il suo viso è divenuto un'icona amata e riconoscibile per una moltitudine di fan grazie ai suoi ruoli di Tina Lord Roberts nella serie "Una vita da vivere" dal 1979 al 2011, e quello di Tawny Moore, madre di Amber, in "Beautiful". La triste notizia della sua scomparsa è stata comunicata da un portavoce dell'attrice attraverso una dichiarazione inviata a Today.com.

Evans ha lasciato il segno nella storia della televisione grazie ai suoi ruoli di Tina Lord Roberts in "Una vita da vivere", serie in cui ha recitato dal 1979 al 2011, e Tawny Moore, madre del personaggio di Amber (Adrienne Frantz) in "Beautiful", ruolo che ha ricoperto nel biennio 1999-2000 e successivamente nel 2011.

Nonostante sia meglio conosciuta per i suoi ruoli nelle soap opera, la sua filmografia si estende oltre la televisione. Nel cinema, ha recitato in film come "Le regole del gioco" (1992), "Detective Shame: indagine ad alto rischio" (1994), "I gusti del terrore" (1995), e "Hit List" (2011).

Sul piccolo schermo, oltre ai suoi ruoli iconici, ha avuto parti in serie TV come "CHiPs" (1982), "Passions" (2000-2008), e "Febbre d'amore" (2010). Ha recitato anche in film per la televisione, tra cui "Arco di trionfo" (1984), "Florence Nightingale" (1985), "Il doppio volto della follia" (2012) e "Io so dove è Lizzie" (2016).

Durante la sua carriera, Evans è stata candidata a numerosi premi per le sue performance. Nel 1988, è stata nominata per un Emmy Award come miglior giovane attrice in una serie drammatica per "Una vita da vivere". Tra il 1986 e il 1988, ha ricevuto tre candidature ai Soap Opera Digest Awards come miglior attrice e due come miglior cattiva in una soap opera, sempre per "Una vita da vivere". Nel 1981, è stata candidata agli Young Artist Awards come miglior giovane attrice.