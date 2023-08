"Il Comandante" Favino a Venezia, poco positivi i primi commenti social

Non sono positivi i primi commenti sui social dopo la proiezione al Lido di Venezia di 'Comandante' di Edoardo De Angelis, primo film in concorso alla Mostra del cinema interpretato da Pierfrancesco Favino.

«Sembra che #Comandante, il film di apertura di #Venezia80 , non sia piaciuto molto. Pesante, lento e con le idee poco chiare. Andiamo, abbiamo già il primo scartato per il Leone d’Oro», sentenzia un utente. Un altro scrive: «#Comandante Cruda esaltazione nazionalista italiana in cui De Angelis non riesce a trovare l’equilibrio tra dramma personale, sequenze di battaglia e lirismo forzato. Nemmeno Pierfrancesco Favino è capace di sistemarlo». Un altro ancora scrive: «Il film di apertura #Venezia80 Comandante (The Commander) è pessimo. Informazioni su un capitano di sottomarino dell’Italia fascista durante la seconda guerra mondiale che salva i belgi. La regia è pessima, non ha senso raccontare questa storia, è eccessivamente sincera, non mi è piaciuto nient'altro oltre alla scena delle patatine fritte belghe», conclude.