"El Conde", un vampiro di nome Pinochet. A Venezia anche la premiere "Ferrari" e "Dogman"

La 315 S della “volpe argentata” Piero Taruffi è in bella mostra sul tappeto rosso del Palazzo del cinema, forse una prima volta per una macchina da corsa d’epoca nella lunga storia della Mostra del cinema che festeggia 80 edizioni. È il giorno del Drake e del cavallino rampante a Venezia e del film di Michael Mann su Enzo Ferrari, una storia melodrammatica di corse pericolose, ingegneri geniali, di lutti, di passione letale, di motori roboanti e di crisi coniugali, di figli non riconosciuti e di alcove segrete. Un film romantico che va a ritmo dei giri e racconta una vicenda e un’epoca lontana, testimoniata anche dalla presenza di Piero Ferrari alla premiere mondiale in sala grande.

Il protagonista Adam Driver, che ha avuto l’ok del sindacato perché il film è una produzione indipendente, è acclamato come una rara star americana in questa Venezia 80 e con lui Patrick Dempsey, il dr Derek Sheperd di Grey’s Anatomy, che interpreta Taruffi e che ha chiesto lui a Mann di essere a tutti i costi nel film da appassionato di Formula 1. Sul red carpet tra influencer e modelle anche la figlia di Mick Jagger, Georgia May.

In concorso oltre all’atteso Ferrari (uscirà al cinema con 01) ieri c’era El Conde, il conte, il nuovo film di Pablo Larrain che rilegge la storia del dittatore del suo paese, il Cile, Augusto Pinochet come un vampiro che succhia il sangue dei cileni e rapina i loro soldi. Girato in bianco e nero, con Jaime Vadell nei panni del generale anziano che dopo 250 anni decide di morire affranto dai figli che non vedono l’ora di mettere le mani sul tesoro accumulato e dal disonore perché l’opinione pubblica lo considera un truffatore. Il regista sceglie, come nei suoi precedenti lavori (Spencer ad esempio), un registro grottesco e la storia di Pinochet, a 50 anni dal golpe, tornata di recente di attualità dopo le prove che la Cia era informata del colpo di stato che diede il via alla dittatura (su Netflix dal 15 settembre).

Terzo film in gara ieri anche Dogman di Luc Besson, una favola nera con protagonista Douglas (l’eclettico e luciferino Caleb Landry Jones), un ragazzo che fin da piccolo viene chiuso in un gabbia piena di cani da un padre violento e da un fratello altrettanto violento e si ritrova a vivere su una sedia a rotelle circondato dai suoi fedelissimi cani capaci di proteggerlo come, all’occorrenza, di delinquere. Sempre travestito da donna (un modo per lui di proteggersi), Douglas diventa lentamente un joker folle.

Ci voleva la fantasia di Pablo Larrain (Tony Manero, Jackie) per immaginare un Augusto Pinochet diventato un vampiro stanco che, dopo 250 anni di vita, vuole solo morire. Lui sarebbe anche pronto a farlo, ma ha una sola paura: accetta pure che lo chiamino assassino, ma non sopporta che gli dicano ladro. La moglie (Gloria Münchmeyer), poi, ha intrecciato una relazione con il suo losco maggiordomo (Alfredo Castro) anche lui vampiro. Figli e figlie, infine, aspettano solo la sua eredità e sono così più vampiri dei vampiri.

«L'idea del film – spiega il regista – non è certo originale e si basa sul più pericoloso dei concetti, ovvero che una figura come quella di Pinochet possa essere eterna e che il male possa alla fine sopravvivere. Credo che oggi sia giusto dire questo in un momento in cui la storia sembra ripetersi». Difficile invece «prevedere – aggiunge – come sarà accolto in Cile. Probabilmente c’è chi lo odierà e chi lo amerà».

L’idea iniziale, sottolinea Larrain, «era quella di realizzare un film su Pinochet come vampiro e avevamo pensato di fare una serie tv, ma poi ci siamo detti: perché non facciamo un film? Comunque non avevamo mai considerato di sviluppare questi progetto in occasione dei cinquant'anni dal golpe. Non era previsto. È stato solo un caso».

C'è stato bisogno di un lungo processo per affrontare questo tema, anche perché «Pinochet non è mai stato rappresentato al cinema e in tv. Bisognava trovare l’approccio giusto che alla fine ci ha portato a combinare farsa, satira ad elementi che arrivano dalla leggenda del conte vampiro. Un modo, questo, per non entrare mai in empatia con lui, una cosa – sottolinea il regista – che assolutamente sarebbe stata inaccettabile.