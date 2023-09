Venezia 80, Premio Sorriso diverso a The Penitent di Barbareschi

“The Penitent – A Rational Man” di Luca Barbareschi vince il tredicesimo Sorriso diverso Venezia Award al Miglior film italiano, consegnato nello Spazio Incontri dell’Hotel Excelsior di Venezia.

Costola del festival di cinematografia sociale “Tulipani di seta nera” - ideato dalla biologa Paola Tassone, calabrese di Caulonia Marina - il riconoscimento viene assegnato ai film della Mostra di maggior valenza sociale, che puntano i riflettori sulla diversità, sulle differenze sociali e la fragilità, portando seri momenti di riflessione nel glamour della kermesse.

«Sono stati scelti titoli molto particolari, i più impegnativi, coraggiosi e generosi in un anno importante come l’ottantesima edizione del Festival – dice Tassone, direttore artistico del premio – La selezione non è stata facile, ma assieme al direttore Barbera abbiamo seguito quello che è l’obiettivo del Sorriso diverso, ossia riconoscere la pellicola che più narra le contraddizioni della società odierna, dalle discriminazioni alle differenze sociali, agli spunti verso l’emancipazione».

Quindici i film candidati, tra concorso e fuori concorso, che parlano anche di fede imposta, repressione delle libertà e abbattimento di barriere e pregiudizi: «Assistiamo a un rilancio importante di temi sociali sul grande schermo, e mi auguro che l’inverno prossimo il grande pubblico frequenti di più la sala e rifletta su questi argomenti cercando di trovare risposte e concepire azioni di impegno in prima persona». Miglior film straniero di quest’anno “Green Border” di Agnieszka Holland. I titoli vincitori sono stati scelti da una giuria di esperti presieduta dal giornalista Catello Masullo (presidente Cinecircolo romano). Madrina della cerimonia l’attrice Giovanna Sannino, volto di Carmela nella fiction “Mare fuori”.

L’evento è stato aperto dal corto “Il vecchio e il muro” di Antonio Palumbo, vincitore di Tulipani di seta nera 2023. Uno sguardo sul tema della tutela della salute sul lavoro, con protagonista Paolo Sassanelli. Diretto da Diego Righini, il Sorriso diverso Venezia Award è promosso dall’Università Cerca lavoro e Dream On col patrocinio di Rai per la Sostenibilità.