Torna «Suggestioni dal set», un format dedicato alle colonne sonore

Anniversario importante per «Suggestioni dal set», evento sullo spettacolo e i suoi protagonisti ideato e condotto dal giornalista messinese Marco Bonardelli, che torna con la decima edizione alla Festa del Cinema di Roma oggi pomeriggio (ore 15.15) nello Spazio “Lazio Terra di Cinema” della Regione Lazio, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

L’evento è presente alla manifestazione capitolina fino dal 2019, dopo gli anni in cui si è svolto a Messina presso la Feltrinelli Point.

«Da Roma al Sud. Un ponte in musica con i grandi compositori di colonne sonore» è il tema scelto per quest’anno, che individua un legame ideale tra luoghi e talenti, un ponte che i grandi compositori di colonne sonore, in gran parte meridionali, hanno realizzato, definendo attraverso la loro musica atmosfere e luoghi della narrazione cinematografica.

Dialogheranno con Bonardelli i musicisti Franco Micalizzi, autore d’elezione di E.B. Clucher, Umberto Lenzi, Bruno Corbucci; Paolo Buonvino, originario di Scordia (Catania), che ha scritto musiche per Gabriele Muccino, Roberto Faenza, Michele Placido; Michele Braga, compositore dei film di Gabriele Mainetti e Roberto Andò (“La stranezza”); Giuliano Taviani, autore delle colonne sonore di Paolo e Vittorio Taviani, Luca Lucini, Lucio Pellegrini, spesso in coppia col liparese Carmelo Travia, e Maurizio Filardo, di Castelvetrano (Trapani), compositore per Paolo Genovese, Massimiliano Bruno, Rolando Ravello.

Promosso da Suggestioni Press, l’evento è patrocinato dall’ACMF – Associazione Compositori Musica per Film – rappresentata dal presidente Roberto Pischiutta in arte Pivio, presente al dibattito, autore di musiche per Manetti Bros., Alessandro D’Alatri, Alessandro Gassmann, in coppia con Aldo De Scalzi.

Tanti sono gli ospiti previsti, tutti professionisti dello spettacolo, come negli anni precedenti.