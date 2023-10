"Mare fuori", spoiler sulla quarta stagione. Rosa Ricci spara al padre che non muore e con Carmine...

L'uscita dei nuovi episodi della quarta stagione di Mare Fuori è prevista per febbraio prossimo. Intanto alla Festa del Cinema di Roma hanno sfilato alcuni dei protagonisti e nell'Auditorium, sono stati proiettati in anteprima i primi due episodi. Inevitabilmente alcune scene sono finite su X e Tik Tok anticipando alcune delle situazioni rimaste in sospeso nell'ultima puntata della scorsa serie. Su tutte l'incontro tra Rosa Ricci, Carmine e Don Salvatore. Ma anche la salute di Edoardo Conte

Quest'ultimo è apparso vivo, in ospedale. Mentre la sparatoria finale si sarebbe conclusa con il ferimento di don Salvatore da parte della figlia Rosa Ricci. Il boss è grave ma salvo in ospedale. La storia tra la giovane figlia e Carmine, prosegue. Lo si evince da un bacio passionale che i due si danno nel cortile del carcere minorile interrotto dagli educatori