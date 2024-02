E' morto Luis Molteni, il "Danny DeVito italiano"

È morto a Roma all'età di 73 anni Luis Molteni, attore e caratterista soprannominato il 'Danny DeVito italiano' per la somiglianza con il comico americano. Gianluigi Molteni, questo il suo vero nome, è attualmente nei cinema con il film «Romeo è Giulietta» di Giovanni Veronesi. Era apparso in ben 118 film e svariate serie tv con ruoli a volte marginali, oltre agli spettacoli teatrali come «Il principe abusivo» con Alessandro Siani e Christian De Sica nel periodo 2015-2017.

Originario di Seregno, in Brianza, Molteni aveva iniziato la carriera cinematografica con Maurizio Nichetti nei film «Ho fatto splash» del 1980 e i successivi «Domani si balla!», «Ladri di saponette» e «Palla di neve» (1995) e «Luna e l’altra» negli anni '90. In 45 anni di cinema aveva preso parte a film come «Perdiamoci di vista» e «Viaggi di nozze» di Carlo Verdone e «Pinocchio» di Roberto Benigni. Tante anche le sue apparizioni in serie tv da «Distretto di Polizia 2» a «Elisa di Rivombrosa», a varie edizioni di «Don Matteo», da «L'ispettore Coliandro» a «Sono Lillo».