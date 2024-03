Notte degli Oscar, la gaffe di Televideo: "Io capitano" di Garrone ispirato a Schettino e alla Costa Concordia

“È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il MIC, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni. E il viaggio non finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto è iniziato e porteremo il film nei villaggi più remoti con degli schermi mobili”. Sono le parole di Matteo Garrone dopo la cerimonia degli Oscar in cui il suo "Io Capitano" era candidato come miglior film internazionale al fianco di Perfect Days di Wim Wenders, La società della neve di Juan Antonio Bayona, La sala professori di İlker Çatak e La zona d’interesse di Jonathan Glazer.